Cyberpunk 2077 : Jason Schreier donne les raisons du report de la (grosse) MAJ 1.2 Cyberpunk 2077 : Jason Schreier donne les raisons du report de la (grosse) MAJ 1.2

Le toujours très informé Jason Schreier est revenu sur l'annonce du report de la MAJ 1.2 de Cyberpunk 2077, qui aurait déjà dû arriver sur les serveurs mais qui attendra du coup la deuxième quinzaine du mois de mars.



On était tenté de dire que les développeurs galéraient à pondre ce qui doit être la plus grosse update depuis le lancement du jeu et si, quelque part, il est vrai qu'il y a des problèmes, ils sont en fait liés à autre chose et plus exactement à la récente cyber-attaque : la grande majorité des employés n'a plus accès à leur poste de travail depuis deux semaines, étant en plus incapable de se connecter au réseau privé (et donc aux différents outils) dans le cadre de l'enquête en cours. La plupart des ordinateurs ne sont d'ailleurs même plus dans les studios mais envoyés à des techniciens spécialisés pour tenter d'analyser la faille, et éviter que cela se reproduise à l'avenir.



Un peu de patience donc.