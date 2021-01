Une Switch Collector pour Monster Hunter Rise Une Switch Collector pour Monster Hunter Rise

Le retour de la franchise Monster Hunter sur console Nintendo est un événement que le constructeur ne pouvait laisser passer, et octroiera de fait à Monster Hunter Rise les plus belles paillettes avec un bundle collector Switch attendu le 26 mars sur l'ensemble des territoires, avec le revêtement de circonstance mais en notant bien que le jeu sera comme de coutume en dématérialisé, et qu'un pack DLC sera lâché en bonus (skins, pose, peintures…).



Ceux qui ont déjà la console mais qui souhaitent quand même marquer le coup pourront toujours se tourner vers le Controller Pro, il est vrai de toute beauté.