[Rumeur] Un nouveau Yakuza avec Ryuji Goda ?

Qu'un nouveau Yakuza soit en préparation, oserait-on dire que ça ne sera pas la surprise de la décennie, mais les fans peuvent sortir leurs pincettes en faisant face à une fuite venant de 4chan, qui n'est pas non plus le réseau le plus fiable mais qui a pourtant vue un paquet de « vrais » leaks avec les années.



Et aujourd'hui donc, voilà que ça parle d'un nouveau spin-off purement solo qui reprendrait une partie du scénario de Yakuza Online avec, c'est la surprise, Ryuji Goda en personnage principal (et ce ne sera apparemment pas le seul), le tout dans des décors tirés du cinquième et sixième épisode.



Pour l'heure, rien ne peut attester du fake et les spécialistes sont déjà en train de passer méticuleusement au scanner les trois visuels à disposition, dont il ne faudra pas juger du rendu puisque tirés d'une version très précoce dans son développement.



Et justement, certains auront remarqué dans la quatrième image ci-dessous que ces jauges de vie rouge/jaune ont déjà été entraperçues officiellement… dans une vidéo officielle making-of de Judgment.



« A suivre », comme on dit, et n'oubliez pas que Yakuza : Like a Dragon doit encore sortir sur PlayStation 5 le 2 mars prochain.