Japon : il n'y a désormais plus qu'un seul modèle de PlayStation 4 encore en production Japon : il n'y a désormais plus qu'un seul modèle de PlayStation 4 encore en production

La PlayStation 5 est encore loin d'être implémentée au Japon, même si les choses devraient accélérer durant ce trimestre, au moins niveau stock, mais il est néanmoins temps pour Sony de tourner la page de l'ancienne génération, d'ailleurs plus rapidement que d'habitude vu les évidentes raisons : la PS5 est rétrocompatible, et les chiffres PS4 sont très bas depuis longtemps.



De fait, alors que le modèle Pro avait déjà officiellement cessé sa production en octobre, on nous rapporte que c'est également le cas de tous les autres modèles (500Go, 1To, 2To) à une seule exception près : seul le modèle Slim Black 500Go est encore en fabrication pour un temps.