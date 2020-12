Trois nouveaux screens pour Resident Evil Village Trois nouveaux screens pour Resident Evil Village

Pour tenter d'oublier le récent leak (la majorité des infos du jeu ont fuité, spoils inclus), Capcom nous propose via IGN trois nouveaux visuels de son Resident Evil Village, juste histoire de poser l'ambiance avec ce château qui surplombera le village maudit, l'espèce de « zombie loup-garou » mais aussi un gros poilu qui semble avoir vécu un confinement trop long.



Sortie prévue pour l'année prochaine sans plus de précisions même si les rumeurs font état d'un possible lancement pour avril 2021, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.