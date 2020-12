Charts UK : un lancement plutôt décevant pour Immortals Fenyx Rising Charts UK : un lancement plutôt décevant pour Immortals Fenyx Rising

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni pour évoquer les résultats de la semaine dernière où FIFA 21 reste le patron du moment, davantage aidé par les promotions du Cyber Monday que de l'arrivée de la tardive version New Gen : la version PS5 s'est (en boîte) moins vendue que toutes les autres versions (même Switch), ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait qu'il suffisait d'acheter le jeu durant le Black Friday sur PS4 puis de faire l'upgrade gratuite la semaine dernière. Pas un mot sur la version Xbox Series sans que ça ne surprenne là encore : c'est la même boîte que la version Xbox One.



Sinon, l'entrée de la semaine dernière, ce fut donc Immortals Fenyx Rising et inutile de le chercher dans le classement puisque le titre s'est contenté de la 11e place, ce qui est dommage pour une aussi bonne surprise du catalogue Ubisoft. A titre de comparaison (parce que visiblement, Chart-Track comptait le faire avec ce jeu-là), il a fait sur l'ensemble des supports 40 % de moins que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau.



En revanche, on peut déjà dire que la nouvelle génération s'implémente bien puisque la version PS5 représente 35 % des ventes de cet Immortals Fenyx Rising, suivie par celle sur Switch (30%). Les autres se partagent les 35 % restants et là encore, comme pour FIFA 21, difficile de juger la performance exacte de la version Xbox Series puisque c'est la même boîte pour l'ensemble des supports Xbox.



1. FIFA 21 (=)

2. COD Black Ops : Cold War (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (=)

4. Assassin's Creed Valhalla (+1)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+1)

7. Just Dance 2021 (+3)

8. Minecraft Switch (=)

9. Super Mario 3D All-Stars (=)

10. Marvel's Avengers (-3)