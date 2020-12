Nintendo Switch : la MAJ 11.0.0 disponible Nintendo Switch : la MAJ 11.0.0 disponible

Après les Xbox Series, c'est au tour de la Nintendo Switch d'accueillir sa nouvelle MAJ hardware (la 11.0.0) qui, grand miracle, ajoute après bientôt quatre ans de carrière la possibilité de définir la priorité lorsque l'on a plusieurs téléchargement en cours.



Voici plus exactement ce que vous réservera l'upgrade actuellement en cours de déploiement, sans oublier d'habituels correctifs et de l'optimisation sur la stabilité :



- Onglet spécialement dédié au Nintendo Switch Online sur l'accueil (avec les infos sur les jeux Nes/Snes, les nouveautés, les détails de votre compte…)

- Fonction de téléchargement automatique des données en Cloud d'un support à l'autre.

- Fonction « Tendance » qui regroupe les jeux auxquels jouent actuellement vos amis.

- Possibilité de transférer directement ses screens/vidéo sur le téléphone avec un QR Code.

- Même chose avec un PC via USB/

- Possibilité (ENFIN) de prioriser un téléchargement lorsqu'il y en a plusieurs en cours.

- 12 nouveaux avatars (spécial 35 ans de Mario).