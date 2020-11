Sans le Japon, la machine la plus populaire pour Monster Hunter World serait... le PC Sans le Japon, la machine la plus populaire pour Monster Hunter World serait... le PC

On ne va pas revenir sur la récente affaire des leaks de données Capcom mais une information intéressante vient d'émerger parmi la tonne de paperasse : des chiffres concrets pour Monster Hunter World et son extension qui permettent d'apprendre que si on enlève le Japon (donc occident et autres territoires asiatiques), le marché leader de la série est désormais le PC, aussi surprenant que celui puisse paraître.



Mais bien entendu, en ajoutant les terres natales, la version PS4 l'emporte haut la main.



Monster Hunter World PC

- 1,61 million aux USA

- 1,57 million en Europe

- 2,53 millions en Asie (hors Japon)



- 5,71 millions au total hors Japon

- Quasiment 6 millions en comptant le Japon





Monster Hunter World PS4

- 2,39 millions aux USA

- 1,7 million en Europe

- 1,41 million



- 5,5 millions au total hors Japon

- 8,7 millions en comptant le Japon





Autres données :

- Iceborne sur PC : environ 2,45 millions

- Iceborne sur PS4 : environ 4,54 millions

- MH World sur Xbox One : environ 1,8 million

- Iceborne sur Xbox One : environ 448.000



A noter tout de même pour la version Xbox One que, si elle ne pouvait prétendre atteindre les chiffres des deux autres, a vu légitimement ses ventes ralentir depuis l'arrivée du titre dans le Game Pass (présent dessus depuis avril 2019).



