Changement de formule pour les PlayStation Awards Changement de formule pour les PlayStation Awards

A ceux qui s'intéressent aux prix plus qu'aux annonces, outre les Game Awards, Sony tiendra sa cérémonie annuelle des PlayStation Awards qui d'ailleurs ne se nommera plus comme telle, et pas à cause du Covid-19 puisqu'il faudra maintenant parler des « PlayStation Partner Awards ». Une manière de sous-entendre qu'à notre époque, ce ne sont pas les PlayStation Studios eux-mêmes qui vendent le plus de jeux en Asie sur les supports concernés.



Un changement de nom mais également un changement dans la procédure des récompenses. Terminé les prix Silver, Gold ou Platinum mais tout simplement des Awards répartis en trois catégories distinctes.



Grand Awards

Les trois jeux développés sur territoires asiatiques et qui ont le plus rapporté d'argent entre octobre 2019 et septembre 2020, les revenus n'incluant pas que les ventes mais également tout ce qui touche aux annexes (DLC, micro-transactions…).



Special Awards

Remis aux jeux qui ont rencontré le plus de succès en Asie… mais qui n'ont pas été développés en Asie (donc autant dire que le probable grand élu cette année sera Ghost of Tsushima).



Partner Awards

Remis aux jeux asiatiques mais sur d'autres catégories que le nombre de ventes. Pas plus de précisions mais ce sera sûrement des choses comme le prix du public ou trucs du genre.



Le show aura lieu ce 3 décembre à 11h (heure FR) et on vous dévoilera les résultats dès que possible.