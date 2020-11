Le demi-million pour Sakuna : Of Rice and Ruin

Sorti d'un peu nulle part même si attendu depuis plusieurs années si on regarde bien, le petitest une originalité dans le mixe des genres puisque là où unmélange par exemple l'action-RPG et tout ce qui touche à la ferme, notre intéressé lui se veut être une sprte de platformer entre deux sessions de culture de riz.Et ça a visiblement fait mouche puisque le titre aura réussi à se vendre à 500.000 unités en deux semaines, en faisant l'un des meilleurs lancements de l'histoire de Marvelous.Pour les intéressés, ça coûte 39,99€ sur PC, PS4 et Switch mais attention tout de même : pas de traduction FR.