Marvel's Avengers n'a même pas encore réussi à assurer la rentabilité de son développement

Plus de doute à avoir même s'il n'y avait de toute façon plus grand espoir : Marvel's Avengers est une énorme déception commerciale pour Square Enix qui, après un très bon printemps grâce à Final Fantasy VII Remake, a vu son CA de la branche « HD Games » en chute libre au point d'aller dans le rouge avec l'équivalent de plus de 50 millions d'euros de pertes.



Le PDG Yosuke Matsuda ne cache pas sa déception car non seulement le titre de Crystal Dynamics est très loin des attentes initiales en terme de ventes, mais il faut donc savoir que le développement n'a même pas pu être rentabilisé (et on ne parle même pas du marketing). Mais ce qui est fait est fait, et maintenant, il va falloir assumer jusqu'au bout en sauvant les meubles avec l'espoir d'obtenir de nouvelles ventes de la longueur grâce à la reprise du suivi le mois prochain (arrivée de Kate) et tout ce qui est prévu pour 2021, dont le lancement officiel du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series.



Pour autant, entre le remake précité, les petites gâteries entre temps et la très belle forme des secteurs MMO & mobile (renforcés par la pandémie), l'éditeur compte toujours obtenir sa plus belle année fiscale en terme de revenus.