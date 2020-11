Après Kingdom Hearts : Melody of Memory, la série peut maintenant faire sa petite pause Après Kingdom Hearts : Melody of Memory, la série peut maintenant faire sa petite pause

Interviewé dans le cadre du lancement de Kingdom Hearts : Melody of Memory et révélant en passant que ce dernier aurait de base dû être un jeu en « 2D » à la Theatrhythm (avant de considérer qu'il n'y avait pas de raisons de faire d'hommage 2D ici vu que la licence était née en 3D), Tetsuya Nomura révèle surtout une information d'importance : le relatif spin-off pré-cité marque la dernière étape avant une petite pause pour la licence qui vu les sous-entendus ne devraient revenir qu'en 2022, au moins dans le cadre d'annonce, et ce pour le 20e anniversaire de la franchise.



L'homme qui n'a actuellement pas les bras ballants puisque bossant en parallèle sur la « suite » de Final Fantasy VII Remake estime tout de même que la saga Xehanort est terminée et qu'il est temps de faire les choses « différemment » en « changeant radicalement de monde pour raconter une nouvelle histoire », ce qui n'empêchera pas de devoir régler les dernières zones d'ombre du scénario de base.



Dans tous les cas, un Kingdom Hearts IV ou quel que soit son nom se passera évidemment sur la nouvelle génération de consoles et si Nomura ironise en disant bien que rien n'a encore été annoncé, il ajoute tout de même que vu tout ce qui est déjà dévoilé sur ces machines en plus de ce qui arrivera, l'équipe aura tout intérêt à rendre son projet « très surprenant » pour ne pas être ridicule face à la concurrence.