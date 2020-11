Embracer Group (THQ) s'offre 11 studios d'un coup, dont Flying Wild Hog (Shadow Warrior) Embracer Group (THQ) s'offre 11 studios d'un coup, dont Flying Wild Hog (Shadow Warrior)

Cela faisait trop longtemps que Embracer/THQ Nordic n'avait pas racheté quelque chose et se rattrape en annonçant avoir récupéré… 11 studios d'un coup. Voilà, tout simplement.



De petites boîtes dans l'ensemble mais tout de même une plus notable que les autres avec « Flying Wild Hog », les créateurs de Shadow Warrior qui restent temporairement sous contrat avec Devolver pour le troisième épisode, tout en bossant en parallèle sur trois autres titres : un action-RPG (avec Jager), une nouvelle IP (avec Focus) et un quatrième encore inconnu.



Les autres studios sont :



- Zen Studios (Pinball FX, CastleStorm…)

- Silent Games (nouvelle boîte)

- Coffee Stain North

- IUGO (The Walking Dead : Road to Survival)

- Purple Lamp Studio (a développé le remaster du dernier Bob L'Éponge)

- Mad Head Games

- 34BigThings (RedOut)

- Nimble Giant Entertainment (Master of Orion)

- Snapshot Games (Phoenix Point)

- A Thinking Ape (Kingdoms of War)



Embracer Group approche désormais des 60 studios de développement.