Take-Two en discussion pour racheter Codemasters Take-Two en discussion pour racheter Codemasters

Un nouveau rachat pourrait bientôt avoir lieu dans l'industrie, ou c'est du moins en discussion selon des sources du site « The Times » : Codemasters serait actuellement en discussion pour se faire racheter par Take-Two, pour l'équivalent de 820 millions d'euros.



Un prix très élevé mais justifié pour deux raisons : avec la boîte et ses studios, Take-Two récupérera les contrats de licences en cours (dont la F1) et il faut savoir que la valeur boursière de Codemasters est à la hausse depuis quelques temps.



« A suivre » comme on dit.