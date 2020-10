Halo Infinite perd son réalisateur, pendant que Everwild perd son directeur créatif Halo Infinite perd son réalisateur, pendant que Everwild perd son directeur créatif

Des départs et des arrivées, il y en a constamment dans l'industrie et c'est cette semaine la branche Xbox Game Studios qui est touché par du mouvement à commencer par 343 Industries qui voit le retrait d'une de ses principales têtes, Chris Lee, à la tête de la production pour Halo 4 puis producteur exécutif sur Halo 5 Guardians pour finalement diriger le fameux Halo Infinite.



On ignore si les problèmes de chantier et le report à une date encore indéterminée sont responsables de ce départ mais l'homme reste néanmoins du coté de Microsoft, avec donc la perspective de le retrouver dans l'un des nombreux autres studios de l'entreprise.



Autre départ qui est cette fois une démission : le directeur créatif Simon Woodroffe quitte finalement Rare après 8 ans passés dans le studio, et lâche donc l'actuelle curiosité Everwild pour laisser sa collaboratrice Louise O'Connor s'occuper elle-seule de la direction.



Dans les deux cas, on vous épargnera les déclarations de routine qui sont constamment les mêmes d'une entreprise à l'autre et qui se résument par : « Ne vous inquiétez pas, le développement est toujours entre de bonnes mains. »



Et c'est effectivement tout ce que l'on peut espérer.