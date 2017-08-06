description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Konami
Développeur : ZeDrimeTim
Genre : Action/Aventure/Plateforme
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.
Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, un jeune poulpe, explore les fonds marins... jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière ne transperce les abysses et l’attire vers la surface. Chassé de son monde aquatique, il se réveille, complètement perdu, en plein milieu d’un gigantesque dépotoir, jouxté par une usine inquiétante.
Mais quelque chose cloche. Entre les machines menaçantes, d’étranges cuves de stockage et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui peuplent ce lieu, Darwin comprend qu’il est en danger. Pour regagner l’océan, Darwin va devoir se montrer plus malin, évoluer et révéler aux joueurs les mystères d’une conspiration qui dépasse tout ce que l’on pourrait imaginer... et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité !
A voir a quel prix!
sickjackz moins chère que God of war en plus
Si ça vous intéresse la démo existe aussi sur consoles.
"Par contre, l’optimisation est vraiment pas terrible.
Avec les textures à fond, j’ai pu avoir du 60 FPS constant, mais j’ai dû baisser tous les autres paramètres, sinon c'était grandement instable. D'autres personnes se plaignent sur Steam, mais ils ont largement le temps de réparer ca, et j'espère qu'ils le feront."
