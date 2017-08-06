Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Konami
33
Likers
name : Konami
official website : http://www.konami-europe.com
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/13/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3987
visites since opening : 16537434
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Darwin’s Paradox / Date de sortie
Plateforme




Éditeur : Konami
Développeur : ZeDrimeTim
Genre : Action/Aventure/Plateforme
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, un jeune poulpe, explore les fonds marins... jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière ne transperce les abysses et l’attire vers la surface. Chassé de son monde aquatique, il se réveille, complètement perdu, en plein milieu d’un gigantesque dépotoir, jouxté par une usine inquiétante.
Mais quelque chose cloche. Entre les machines menaçantes, d’étranges cuves de stockage et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui peuplent ce lieu, Darwin comprend qu’il est en danger. Pour regagner l’océan, Darwin va devoir se montrer plus malin, évoluer et révéler aux joueurs les mystères d’une conspiration qui dépasse tout ce que l’on pourrait imaginer... et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité !


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=bAA48UPOLhc
    tags :
    6
    Likes
    Who likes this ?
    idd, spazer, kisukesan, gareauxloups, janolife, adamjensen
    posted the 02/13/2026 at 12:50 AM by nicolasgourry
    comments (13)
    wazaaabi posted the 02/13/2026 at 06:45 AM
    Ça a l’air vraiment sympa
    churos45 posted the 02/13/2026 at 08:11 AM
    Bonne surprise
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 09:04 AM
    Tres curieux mais ca a l'air cool.
    A voir a quel prix!
    nicolasgourry posted the 02/13/2026 at 09:34 AM
    sickjackz 24,99€ (c'est le prix indiqué sur la fiche Steam)
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 12:03 PM
    Nicolasgourry alors a voir la durée de vie aussi! C'est le genre de jeu a faire a petit prix je pense. 15bal je prends.
    janolife posted the 02/13/2026 at 01:17 PM
    La démo sort à 17h sur PS5
    liberty posted the 02/13/2026 at 05:18 PM
    Très bonne surprise !
    sickjackz moins chère que God of war en plus
    nicolasgourry posted the 02/13/2026 at 07:56 PM
    wazaaabi churos45 liberty idd spazer kisukesan janolife adamjensen
    Si ça vous intéresse la démo existe aussi sur consoles.
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 08:21 PM
    nicolasgourry
    liberty posted the 02/13/2026 at 08:53 PM
    nicolasgourry yes merci !
    idd posted the 02/14/2026 at 11:51 AM
    nicolasgourry merci
    kisukesan posted the 02/15/2026 at 09:03 AM
    nicolasgourry j'ai testé sur Switch 2. La qualité graphique en mode salon laisse franchement à désirer
    nicolasgourry posted the 02/15/2026 at 11:22 AM
    kisukesan ah mince, mais j'ai l'impression que c'est pas spécifique à la version Switch 2, adamjensen qui a joué sur PC (si j'ai bien compris) à écrit ça :
    "Par contre, l’optimisation est vraiment pas terrible.
    Avec les textures à fond, j’ai pu avoir du 60 FPS constant, mais j’ai dû baisser tous les autres paramètres, sinon c'était grandement instable. D'autres personnes se plaignent sur Steam, mais ils ont largement le temps de réparer ca, et j'espère qu'ils le feront."
    https://www.gamekyo.com/blog_article484287.html
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo