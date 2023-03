Tests

Lanous a dit en avoir terminé avec. Bien entendu, c’était juste pour dire qu’il était temps de passer à une autre licence dans le même style, l’heure n’étant ni au retour de, ni à celui de, et c’est donc quelques temps après nous avoir ponduqui reprenait les mécaniques d’un Souls, la difficulté en moins, que l’équipe nous offre aujourd’hui, qui est àce queétait à, mais avec moins de manettes fracassées dans le mur. Alors attention, ce n’est pas non plus la promenade. J’ai fait, je sais ce que c’est de bailler. Mais on va donc aborder le cas d’un Souls plus accessible que la moyenne. Une vision comme une autre.Terminé l’ère Sengoku : laest parti toquer à la porte des collègues deet leur bac+12 dans tout ce qui touche à l’univers des Trois Royaumes, donnant cette impression de toucher à un spin-off Souls-esque de, avec la même incompréhension du scénario pour une majorité des joueurs qui n’ont que faire du passif lointain chinois quand les seules dates qu’ils ont retenu de nos cours d’histoire à nous sont celles des deux guerres mondiales et l’année de la Bataille de Marignan (hein, que vous vous rappelez ?). Donc à moins que vous ayez des posters de Yuan Shao et Cao Cao dans votre piaule, le scénario vous passera par-dessus l’épaule, et vous vous dépêcherez de créer votre avatar via un éditeur vachement complet pour aborder l’essentiel.Ce qui fait deun bon jeu, c’est son système de combat qui balaye les postures depour se consacrer exclusivement au plus important. Les bases réclameront néanmoins un temps d’adaptation pour ceux qui débutent dans le genre mais sont extrêmement plus limpides que la moyenne avec une première jauge à prendre en compte : si vous attaquez bien sauvagement, elle file vers la droite pour que vous puissiez exploiter vos compétences, si vous passez votre temps à vous mettre en possession de défense, elle grignote le coté gauche avec un risque de stun une fois pleine. Principe qui vaut également pour les adversaires, boss inclus, et vous comprendrez qu’en foutant à la trappe la barre d’endurance,va miser sur la nervosité et le besoin de vite saisir le rythme de l’opposant pour imposer le votre afin de le placer au plus vite en position de faiblesse, signifiant une grosse attaque à lui carrer dans la mâchoire pour lui bouffer une grosse portion de sa vie.Ces bases seront bien évidemment saupoudrées de quelques fondamentaux comme un système d’invocations plus ou moins hommage à, le fait de faire appel à des alliés IA qui serviront plus de leurre que de compagnons fiables (sinon y a la vraie coop, mais c’est donc équivalent au mode facile comme chacun sait), cinq arbres de compétences où l’on s’apercevra que les magies n’ont rien d’extra contrairement aux bonus (et la possibilité de mettre un élément sur une arme) et, bien sûr, l’équipement à récupérer et améliorer pour un résultat toujours aussi chiant. Vraiment à croire que lase contrefout des critiques depuis la franchise précitée et c’est toujours l’usure de voir une tonne d’armes, d’armures et accessoires pourris à vendre/démonter rien qu’au bout d’une seule heure, sans que ce soit de grande utilité : j’ai terminé le jeu avec l’arme de base maxé et je peux vous dire que le système d’éléments/faiblesse est totalement surfait en dehors du post-game. L’essentiel ici, ça s’appellera le contre, piqué deavec des fenêtres plus larges, volant la vedette à la roulade, et ultime élément à maîtriser pour rouler sur le jeu à quelques exceptions près.a également une originalité bien à lui, celle d’un système de rang (que l’on peut affilier à la puissance). A chaque stage et totalement indépendamment de votre niveau, vous débutez en rang 0, sachant que les ennemis sont également soumis à ce système : les premiers rencontrés sont généralement de rang 0 ou 1 et plus vous avancez, plus ils seront balaises (dont bien évidemment le boss des lieux), avec rang 25 max quoi qu’il arrive pour eux comme pour vous. Le rang symbolisant la puissance, vous captez qu’il vaut mieux faire jeu égal ou si possible mieux que celui en face donc la question, c’est comment augmenter de rang ? Simple, il y a 2 façons. La première, c’est de buter des gens (facile à comprendre), l’autre, c’est de dénicher des drapeaux cachés dans les niveaux en plus des principaux équivalents aux feux de camp, ce qui pousse à l’exploration.Inversement, il est possible de perdre des rangs durant un niveau (sauf ceux acquis grâce aux drapeaux), rien qu’en cas de Game Over (logique). A ce propos, on signalera une autre originalité car différente de 99 % des Souls sur le marché : lorsque vous mourrez, vous ne perdrez qu’une partie de l’xp en poche au lieu de la totalité. Cool, sauf que la contrepartie, c’est que l’xp perdue (et les points de rang avec) ne restent jamais sur le sol puisque vous devrez impérativement démolir la tronche de celui qui vous a butté juste avant. Et l’autre manière bien vicieuse et rageante de perdre du rang est lié au système de parade. Tous les ennemis ont en effet deux types d’attaque dont la standard. L’autre, très puissante et affublée d’une aura rouge, ne se contentera pas de vous faire très mal puisque vous perdrez du rang en même temps. C’est pourtant ce type de frappe qu’il faudra impérativement apprendre à analyser et contrer pour stun l’opposant et particulièrement les boss.J’ai aiméet pas seulement par cette fierté d’être l’un des seuls Souls-like que je suis parvenu à dompter jusqu’aux crédits de fin, mais juste parce que son système de combat viscéral et sa progression rapide offrait une réelle motivation n’empêchant pas cette nouvelle licence de ne pas parvenir à dépasser le statut de simple « bon jeu ». Car le problème, c’est que sorti de ces arguments, on ne va pas plus loin que le cahier des charges, ou dira t-on l’impression du jeu sur commande. Graphiquement c’est moyen pour nous rappeler que de toute façon, la nouvelle génération n’a pas encore démarré (c’est au moins en 60FPS ultra stable en Performance), il n’y a aucune surprise dans la progression si ce n’est un village caché (sorte de Hub) dégueulasse et rappelant justement du(décidément), le level-design brille par son manque d’inspiration pour un résultat inférieur à la majorité des concurrents sur le marché, et la difficulté est disons très relative. Je l’ai dit, je ne suis pas un grand spécialiste du genre, et c’est bien pour cela que je suis le premier surpris à avoir fait une partie des boss en first-try sans coop, les seuls pics étant le fameux premier boss qui en fera pleurer plus d’un, et Lu Bu dont la réputation n’est plus à faire. Bien sûr, il reste le post-game pour les courageux mais autant prévenir de suite que c’est en gros la même chose mais en (beaucoup) plus difficile, et avec de l’équipement bonus exclusif. En attendant les extensions quoi…