Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/15/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[SUMIMASEN TURBO] 46
Sumimasen Turbo


Que disent les GAIJIN quand ils bousculent les locaux en plein coeur de TOKYO ? SUMIMASEN, bien sûr, et TURBO, en plus, parce qu'ils sont trop pressés de découvrir les mille et une merveilles du prochain TGS - édition 2026 !
Faute de gros titres à se mettre sous la dent, pour une fois que le planning japonais fait un peu relâche, notre équipe a tout de même consacré de nombreuses heures à découvrir les démos et les shadow drops de ces derniers jours en attendant l'ouverture des portes du TOKYO GAME SHOW. Et si l'on ajoute à ça l'actu bouillante des STATE OF PLAY, NINTENDO DIRECT et autres LEVEL-5 VISION, c'est une émission proche des heures habituelles qui vous attend depuis notre plateau improvisé de la chambre d'hôtel, richement décorée pour l'occasion.
https://www.youtube.com/watch?v=wgLegh39qzY
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    posted the 09/15/2026 at 04:55 PM by nicolasgourry
    comments (23)
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 05:11 PM
    Si jamais, Greg a par­ti­ci­pé à un pod­cast où il retrace sa car­riè­re et ses dé­buts, son re­cru­te­ment par Joypad et AnimesLand etc
    Il n'y a que la première partie, la deuxième arrive en novembre. https://shows.acast.com/arigato/episodes/arigato-gregoire-hellot-part-0102
    vyse posted the 09/15/2026 at 06:07 PM
    micheljackson merveilleux ! Merci !
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 06:12 PM
    vyse il y a un podcast de 6h avec Daniel Andreiev qui raconte sa vie en compagnie de son fils, tu veux le lien ?
    fritesmayo76 posted the 09/15/2026 at 06:18 PM
    micheljackson Merci pour le lien du podcast de Greg.
    vyse posted the 09/15/2026 at 06:23 PM
    micheljackson mdrrr ! Je sais que toi et moi on a de forts désaccords politiques mais tu m'en veux a ce point ???! Ahahahahah
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 06:30 PM
    vyse
    5120x2880 posted the 09/15/2026 at 08:14 PM
    Faut qu'ils prennent des vitamines les papy, ça va plus là. Eeheeh euuuh Zelda loup... Ah euehueu Twilight Princess alors ?
    vyse posted the 09/15/2026 at 08:42 PM
    micheljackson j'ecoute l'episode 1 c'est génial ! mais je trouve pas la partie 2 ? c'est bizarre non?
    dooku posted the 09/15/2026 at 08:50 PM
    Haha les mecs en pyjamas jetlags, j'adore
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 09:11 PM
    vyse oui elle arrivera en novembre, je ne sais pas pourquoi le mec met autant de temps pour diffuser la suite, "mais bon".
    vyse posted the 09/15/2026 at 09:20 PM
    micheljackson Putain il est relou !! tu pensera un faire un ptit article si t'en fais ? moi t'en fais jamais ...
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 09:36 PM
    vyse
    Oui ou je posterai le lien sous un Sumimasen comme ici, pas de soucis.
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 10:25 PM
    5120x2880
    La tronche que tire Greg vers la fin c'est quelque chose ! C'est la fatigue du décalage horaire ou parce qu'il ne supporte plus Kamui ?
    ...Moi j'ai bien une petite idée ...et c'est la même que Vyse
    kali posted the 09/15/2026 at 10:37 PM
    Kamui dans cette émission le jour où il bossera ses sujets n'est pas près d'arriver. C'est le café du commerce a lui tout seul.
    sonatano posted the 09/16/2026 at 02:37 AM
    Émission toujours aussi sympathique ! Et pour la fatigue, c’est quand même assez normal pour des mecs qui viennent d’arriver au Japon avec le décalage horaire.
    Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça représente.
    Greg lui il est dans une autre galaxie, c’est quand même une machine il voyage 20 fois plus que le commun des mortels sur une année.
    Entre ses activités autour de l’édition de mangas, la traduction du japonais en tant qu'interprete, ses déplacements professionnels en France comme à l’étranger et les émissions ou podcasts auxquels il participe, il a quand même un rythme assez particulier.
    Et malgré le temps qui passe, il arrive toujours à gérer tout ça.
    On ne se rend pas forcément compte qu’un rythme pareil serait complètement épuisant pour une personne lambda.
    azerty posted the 09/16/2026 at 04:18 AM
    5120x2880 ils sont en jetlag...
    dooku posted the 09/16/2026 at 05:41 AM
    Sonatano ???????? et en plus ils enregistrent des émissions tous les jours. Les Goat.
    rbz posted the 09/16/2026 at 07:13 AM
    azerty jetlag ou pas ils sont souvent comme ça.
    le nombre d'émission ou daniel s'endort ...

    moi j'avoue que plus ils vieillissent plus ça deviens compliqué de regarder.la dernière émission, le passage sur Ryza est pas drole et d'un malaise palpable.

    Daniel de plus en plus boomer malheureusement. Puyo est chiant a être tatillons quand il parle des jeux. (il a toujours des attentes mal placé en mode j'aurai aimé que ce jeu soit comme ça ... ) juste accepte ce qu'on te délivre au lieu de reconfigurer un jeu selon tes attentes perso.

    Mais en même temps il est pas aidé, c'est le seul du groupe qui suit un minimum l'actu du jeu vidéo japonais.
    hyoga57 posted the 09/16/2026 at 07:31 AM
    micheljackson vyse Comme quoi, le nom de l’émission est cohérent. Car c’est Daniel qui devrait dire sumimasen pour s’excuser de nous saouler non stop.
    5120x2880 posted the 09/16/2026 at 08:24 AM
    azerty micheljackson Visiblement ils le sont sur toutes les vidéos depuis un an, c'est le jetlag qui a du lag
    vyse posted the 09/16/2026 at 10:47 AM
    hyoga57 mdrrr grave
    micheljackson posted the 09/16/2026 at 03:25 PM
    vyse
    J'en plaisantais, mais je viens de voir qu'il y a bien un numéro avec Daniel Andreiev ! Et qui dure 4 heures ! Bordel...
    Pour les masos uniquement
    https://shows.acast.com/arigato/episodes/arigato-daniel-andreyev
    vyse posted the 09/16/2026 at 05:34 PM
    micheljackson nan mais je le souhaiterais pas même a mon pire ennemie !
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