description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Que disent les GAIJIN quand ils bousculent les locaux en plein coeur de TOKYO ? SUMIMASEN, bien sûr, et TURBO, en plus, parce qu'ils sont trop pressés de découvrir les mille et une merveilles du prochain TGS - édition 2026 !
Faute de gros titres à se mettre sous la dent, pour une fois que le planning japonais fait un peu relâche, notre équipe a tout de même consacré de nombreuses heures à découvrir les démos et les shadow drops de ces derniers jours en attendant l'ouverture des portes du TOKYO GAME SHOW. Et si l'on ajoute à ça l'actu bouillante des STATE OF PLAY, NINTENDO DIRECT et autres LEVEL-5 VISION, c'est une émission proche des heures habituelles qui vous attend depuis notre plateau improvisé de la chambre d'hôtel, richement décorée pour l'occasion.
Il n'y a que la première partie, la deuxième arrive en novembre. https://shows.acast.com/arigato/episodes/arigato-gregoire-hellot-part-0102
Oui ou je posterai le lien sous un Sumimasen comme ici, pas de soucis.
La tronche que tire Greg vers la fin c'est quelque chose ! C'est la fatigue du décalage horaire ou parce qu'il ne supporte plus Kamui ?
...Moi j'ai bien une petite idée ...et c'est la même que Vyse
Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça représente.
Greg lui il est dans une autre galaxie, c’est quand même une machine il voyage 20 fois plus que le commun des mortels sur une année.
Entre ses activités autour de l’édition de mangas, la traduction du japonais en tant qu'interprete, ses déplacements professionnels en France comme à l’étranger et les émissions ou podcasts auxquels il participe, il a quand même un rythme assez particulier.
Et malgré le temps qui passe, il arrive toujours à gérer tout ça.
On ne se rend pas forcément compte qu’un rythme pareil serait complètement épuisant pour une personne lambda.
le nombre d'émission ou daniel s'endort ...
moi j'avoue que plus ils vieillissent plus ça deviens compliqué de regarder.la dernière émission, le passage sur Ryza est pas drole et d'un malaise palpable.
Daniel de plus en plus boomer malheureusement. Puyo est chiant a être tatillons quand il parle des jeux. (il a toujours des attentes mal placé en mode j'aurai aimé que ce jeu soit comme ça ... ) juste accepte ce qu'on te délivre au lieu de reconfigurer un jeu selon tes attentes perso.
Mais en même temps il est pas aidé, c'est le seul du groupe qui suit un minimum l'actu du jeu vidéo japonais.
J'en plaisantais, mais je viens de voir qu'il y a bien un numéro avec Daniel Andreiev ! Et qui dure 4 heures ! Bordel...
Pour les masos uniquement
https://shows.acast.com/arigato/episodes/arigato-daniel-andreyev