Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/06/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Game Next Door] MEWGENICS, la forme finale du tactical ?
Game Next Door


Le Tactical, c'est un des mes genres préférés, mais rares sont ceux qui m'ont autant accroché que MEWGENICS, le dernier jeu d'Edmund McMillen et Tyler Glaiel. Dans cette vidéo, j'essaie donc de m'expliquer ce qui m'a autant plu dans ce rogue-lite hybride, entre sa relecture de Donjons & Dragons et son approche du life-sim.
https://www.youtube.com/watch?v=K4Ljo90Ct_o
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    posted the 09/06/2026 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    skk posted the 09/06/2026 at 05:34 PM
    Quelques defauts dont la gestion des chats qui devient saoulante au bout de 300 heures mais sinon quel jeu!

    J'y retourne quotidiennement pour tenter le finir a 100%
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