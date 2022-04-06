description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Le Tactical, c'est un des mes genres préférés, mais rares sont ceux qui m'ont autant accroché que MEWGENICS, le dernier jeu d'Edmund McMillen et Tyler Glaiel. Dans cette vidéo, j'essaie donc de m'expliquer ce qui m'a autant plu dans ce rogue-lite hybride, entre sa relecture de Donjons & Dragons et son approche du life-sim.
J'y retourne quotidiennement pour tenter le finir a 100%