Betatesteur 8,8/10

JV 16/20

Gamekult 8/10

Numerama 8/10

ActuGaming 8/10

PressCitron 7/10

Après plus de vingt ans d’absence, Onimusha ne revient donc pas simplement pour rappeler aux joueurs qu’il existe encore. Il revient avec suffisamment d’assurance pour démontrer qu’il a toujours sa place parmi les grandes séries d’action de Capcom. Way of the Sword respecte son héritage, modernise intelligemment sa formule et, surtout, comprend que la véritable satisfaction d’incarner un samouraï ne vient pas de la quantité de coups que l’on peut porter mais de la précision avec laquelle on choisit de porter le prochain.Vingt ans après sa dernière apparition majeure, Onimusha : Way of the Sword réussit son retour par la grande porte du jeu d'action pur et dur. Avec son système de combat d'une précision chirurgicale, ses parades grisantes et ses animations d'une élégance rare, la proposition de Capcom fait des étincelles dès que Musashi croise le fer. Dommage que cette maestria technique se heurte à une structure en zone ouverte inutilement étirée, flanquée d'activités annexes datées et d'allers-retours redondants qui viennent casser le rythme de l'aventure. Sans ces errances de game design dans l'Est de Kyoto, le titre tutoyait les sommets. Il n'en reste pas moins un divertissement viscéral, spectaculaire et hautement recommandable, prouvant que la lame de la saga n'a rien perdu de sa superbe.Résumons : après être devenu maître dans l'art d'alterner entre remake et nouvel épisode de Resident Evil sans jamais lasser, après avoir installé Street Fighter 6 au sommet des jeux de combat et après avoir remporté le pari de la nouvelle franchise avec Pragmata, Capcom fait désormais preuve de la même excellence au moment de régénérer une franchise abandonnée depuis 20 ans. L'espace de quelques heures, on a pourtant cru que Capcom s'était perdu en chemin. Même compact, ce monde ouvert sentait le déjà-vu et semblait peu inspiré. Des doutes en partie confirmés, car il y a du remplissage et du recyclage dans l'air, c'est un fait, ainsi qu'un certain manque de variété et de surprise dans la construction des niveaux. Sauf qu'à côté de ça, Capcom ne s'est pas contenté de vouloir livrer « le jeu de sabre ultime », il l'a fait, ou alors il s'en rapproche fortement. Au milieu de l'océan de fines lames que le jeu vidéo propose déjà, l'âme d'Onimusha : Way of the Sword brille de l'éclat des plus grands. Et avec de nouvelles bases aussi solides, la franchise ne risque pas de disparaître une nouvelle fois pendant 10 ou 20 ans.Avec le reboot Onimusha: Way of the Sword, Capcom entend redonner ses lettres de noblesse à une saga qui a brillé durant l’ère PlayStation 2. Sur les plans technique, graphique et acoustique, la firme nippone a tout donné. Son jeu d’épéiste impressionne par la fidélité et la qualité de ses animations. L’immersion dans des combats grisants est totale. On aurait simplement aimé que le gameplay, d’une profondeur bienvenue, ne se noie pas dans une structure répétitive et un peu trop remplie. À trop vouloir saupoudrer Onimusha: Way of the Sword d’éléments tirés du genre RPG, Capcom accouche d’une proposition bancale sur certains points. Au global, c’est quand même un sacré retour au premier plan.En tant que grand retour de la saga, Onimusha: Way of the Sword avait la lourde tâche de livrer une expérience toujours inscrite dans ses codes historiques, mais via une recette suffisamment retravaillée pour lui donner un nouvel élan. Et quand bien même le titre enchaîne les facilités, l’essentiel est ailleurs : c’est une merveille manette en main. Le moindre mouvement au katana procure satisfaction, l’envie de maîtriser le gameplay est irrésistible, et on se délecte des sensations données par d’épiques combats de boss, toujours plus savoureuses à mesure que le challenge augmente. Même le recyclage régulier de certains mini-boss et une dernière ligne droite superflue au possible ne parviennent pas à altérer significativement le plaisir de se battre de nouveau fièrement équipé d’un gantelet Oni, dans un cadre digne de la licence.Avec Onimusha Way of the Sword, Capcom offre un reboot plaisant et réussi à l’une de ses sagas phares. Il n’invente rien, mais il sait divertir. Les fans de la première heure prendront plaisir à voir leur licence préférée ainsi modernisée tandis que les nouveaux joueurs seront accueillis à bras ouverts. Après Resident Evil Requiem et Pragmata plus tôt cette année, Capcom continue sur sa bonne lancée en 2026.