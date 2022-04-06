description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Le jeu vidéo Super Marios Bros. sort en 1985 pour la console NES et son premier niveau introduit toute une génération de gamers à un titre devenu absolument culte et associé depuis à la licence Mario dans son ensemble et voire même à l'idée même de jeu vidéo.
Le morceau en question, "Overworld theme 1" est composé par Koji Kondo suivant des contraintes très spécifiques à la machine à laquelle il est destiné : la NES utilise une puce pour générer sa musique (c'est de là que vient ensuite le courant "chiptune") et ne permet de gérer que 5 pistes d'audio, trois formes d'ondes basiques, un générateur de bruit blanc filtré et un circuit de lecture de samples.
En seulement 4 pistes, Kondo nous a livré un thème mémorable, entraînant et qui complète avec brio l'action du petit Mario pixelisé à l'écran !
notamment des morceaux de Plantasia de Mort Garson pour Zelda, ici par exemple à 13min14... à l'époque il devait se dire que personne ne le remarquerait jamais...
https://youtu.be/dRXLYnwKL8c?t=794