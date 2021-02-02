Gamergen 18/20

BetaTesteur 8,7/10

GAC 8,5/10

GameWave 8/10

Jdg 8/10

ActuGaming 7,5/10

Gamekult 7/10

Gameblog 7/10

Millenium 70%

Numerama 6/10

JV 9/20

Au final, Star Fox s'impose comme l'un des premiers grands succès de la Switch 2. Spectaculaire, accessible, généreux et terriblement amusant, il rappelle pourquoi Fox McCloud occupe une place si particulière dans le cœur de nombreux joueurs. Bien sûr, l'envie de découvrir un véritable nouvel épisode demeure plus forte que jamais après avoir terminé cette aventure. Mais en attendant ce jour, cette réinterprétation de Lylat Wars représente probablement la meilleure façon de redécouvrir cette série mythique. Un retour réussi, maîtrisé et surtout extrêmement plaisant, qui mérite largement sa place parmi les meilleures exclusivités de la console. Bref, le système de Lylat peut dormir tranquille, son plus grand pilote est de retour !Star Fox sur Nintendo Switch 2 est le genre de remake que j’espérais sans trop oser y croire. Il comprend pourquoi Star Fox 64 est resté gravé dans la mémoire des joueurs, il respecte sa structure, son rythme et son plaisir immédiat mais il ajoute enfin à la formule la mise en scène, la personnalité et le soin de production qu’une telle série méritait depuis longtemps. Le pilotage de l’Arwing est excellent, la campagne est nerveuse, les embranchements donnent envie d’y revenir, les nouvelles scènes renforcent l’attachement à l’équipe et le virage visuel fonctionne beaucoup mieux qu’on aurait pu le croire au premier coup d’oeil.Oui, l’action devient parfois un peu trop chargée, au point de sacrifier momentanément la lisibilité, et ceux qui espéraient une refonte radicale de la structure pourraient trouver que le jeu reste très attaché à l’ossature de Star Fox 64. Mais, honnêtement, quand le résultat est aussi solide, aussi agréable à jouer et aussi respectueux de l’esprit de la série, c’est difficile de lui en vouloir. Nintendo ne s’est pas contenté de faire revenir Fox McCloud pour flatter la nostalgie des trentenaires et des quarantenaires qui ont usé leur manette sur Nintendo 64. La compagnie a enfin livré un Star Fox qui donne envie de croire que la série a encore un avenir.Au final, Star Fox sur Nintendo Switch 2 réussit l’exploit de moderniser l’un des jeux les plus marquants de la Nintendo 64 tout en préservant ce qui faisait sa force à l’époque. Entre ses nouvelles cinématiques, ses défis additionnels, ses améliorations visuelles et son multijoueur inédit, cette réédition offre suffisamment de nouveautés pour justifier un retour dans le système de Lylat, que l’on soit un vétéran de la série ou un nouveau venu.S’il y a un élément qui me laisse légèrement sur ma faim, c’est que cette réédition ne semble pas préparer le terrain pour l’avenir de la franchise. Nintendo a réalisé un travail remarquable pour moderniser ce classique, mais le remake demeure entièrement tourné vers le passé. Après avoir parcouru l’ensemble des routes et revisité toutes les planètes, je n’ai pu m’empêcher de me demander ce que l’équipe pourrait accomplir avec un tout nouveau Star Fox conçu spécialement pour la Nintendo Switch 2. J’espère sincèrement que ce remake servira de tremplin à une suite plus ambitieuse, capable d’offrir davantage de planètes, de parcours, de missions et de possibilités tout en conservant les fondations qui ont fait le succès de la série. Car s’il y a une chose que cette réédition démontre avec brio, c’est que la formule de Star Fox a encore largement sa place dans le paysage vidéoludique actuel.Star Fox tient ses promesses pour celles et ceux qui connaissent et apprécient déjà la licence. La refonte visuelle est soignée, la rejouabilité bien présente, et le système de runs multiples donne envie d’y revenir pour progresser et débloquer de nouveaux passages.Ce remake assume toutefois pleinement son héritage rétro, et c’est précisément là que se situe sa principale limite pour un nouveau public. La structure très linéaire de la campagne et sa rejouabilité exigeante risquent de laisser de côté les joueurs plus occasionnels, peu enclins à refaire plusieurs fois les mêmes niveaux pour explorer des chemins alternatifs. Les défis annexes, eux, s’adressent clairement à des profils plus investis.On peut néanmoins espérer que l’intérêt suscité par ce retour donnera à Nintendo l’envie d’aller plus loin avec un épisode inédit, pensé cette fois pour exploiter pleinement les capacités de la Switch 2.L'histoire reste très sympa et rappellera forcément Star Wars aux joueurs un peu sensibles à l'ambiance. Mais après ce nouveau remake de Lylat Wars, le deuxième en quinze ans après celui sur 3DS, on espère sincèrement que Nintendo va enfin proposer une vraie nouvelle histoire pour notre renard préféré. Star Fox sur Switch 2 fait le job avec brio sur la forme, entre mise en scène, doublage et feeling de la Switch 2, mais sa courte campagne et ses dialogues répétitifs rappellent qu'on reste sur du recyclage, même bien exécuté.Avec ce remake de Star Fox 64, Nintendo et Velan Studios signent une relecture particulièrement respectueuse de l’un des épisodes les plus emblématiques de la franchise. La refonte visuelle, le doublage français de qualité, la bande-son réorchestrée et les nombreuses améliorations de confort modernisent efficacement l’expérience sans trahir l’esprit arcade qui a fait le succès du jeu original. Toutefois, malgré ces efforts, Star Fox reste un rail shooter conçu selon des standards d’une autre époque. Sa campagne relativement courte et sa structure répétitive pourront laisser certains joueurs sur leur faim, notamment ceux qui espéraient une véritable renaissance de la licence à travers un épisode inédit. Reste que ce remake constitue sans doute la meilleure porte d’entrée pour découvrir l’univers de Fox McCloud aujourd’hui. En espérant qu’il ouvrira la voie à un opus inédit dans les années à venir.Forcément, quand on propose le remake d'un excellent jeu, le résultat final ne peut être que plaisant. Surtout quand on ne touche pas à un pixel de la structure de l'original. Pour autant, les quelques nouveautés apportées ne sont pas des arguments de vente incontestables, que ce soit les nombreuses cinématiques ou un mode multi sympa, mais dont on a vite fait le tour. Reste alors la direction artistique qui s'avère franchement réussie et permet de magnifier et mettre en avant à quel point Star Fox 64 était déjà une solide expérience vidéoludique à son époque.Le remake de Star Fox est un remake qui préserve complètement l’essence de Lylat Wars tout en modernisant non seulement ses graphismes, mais aussi ses mécaniques. Cependant, il s’en est passé du temps depuis la grande époque de la Nintendo 64. Alors, même si le charme des personnages et le pilotage des Arwings font toujours effet, cette refonte manque d’audace pour pallier les limites du rail shooter aujourd’hui. Pour 50 euros, ça reste une bonne opportunité de redécouvrir une exclusivité majeure de l’histoire de la firme de Kyoto, mais il en faudra plus pour remettre vraiment en orbite la licence.Star Fox 2026 est le remake de qualité d'un jeu qui n'a pas si bien vieilli que cela. Lylat Wars a toujours ses moments, sublimés ici grâce à la réalisation de Velan Studios et à une bande-son de haut vol. Mais sous la carrosserie flambant neuf, c'est toujours le coeur d'un rail shooter de la fin des années 90 qui bat. Plus qu'aux nouvelles générations, c'est donc avant tout aux nostalgiques que nous recommanderions cette belle madeleine de Proust qui manque un brin de saveur.Qu’il est compliqué de juger ce Star Fox, d’autant plus qu’avec cette énième réinterprétation d’un jeu culte d’un autre âge, Nintendo courait le risque du remake de trop. Si le travail de remise au goût du jour d’un classique de la Nintendo 64 est réussi, avec une mise en scène spectaculaire qui donne presque l’impression de jouer à un « triple A Nintendo », on ne peut que s’interroger sur ce choix de ressortir sur Switch 2 un titre dont la durée de vie, le contenu à débloquer et le potentiel de rejouabilité n’attireront qu’un panel de joueurs clairement imité. Extrêmement court, et un peu bloqué dans des mécaniques de game design archaïques que Velan Studios a cependant bien repensées pour les moderniser, Star Fox pourra peut-être vous séduire afin de découvrir dans les meilleures conditions une aventure sympathique (et une licence que le film Super Mario Galaxy aura contribué à ressusciter) et à un tarif plus doux que d’habitude. Espérons juste que nous n’aurons pas à réécrire le même bilan mitigé quand le remake d’un autre classique de la Nintendo 64 sortira sur Nintendo Switch 2. Si l’on peut se montrer conciliant vis-à-vis de ce qui reste une licence secondaire, on ne tolérera pas quelque chose d’aussi basique quand viendra l’heure de redécouvrir un certain Ocarina of Time…En se montrant trop respectueux du matériau d'origine, ce remake de Star Fox rate sa cible. Nintendo remet au goût du jour un genre daté sans y insuffler la moindre modernisation de gameplay ni de contenu supplémentaire digne d'intérêt. C'est textuellement le jeu de 1997, transposé en 2026 avec l'intégralité de ses écueils structurels, à commencer par une durée de vie famélique et une IA archaïque. Face à une concurrence moderne et à la tendance actuelle des remakes capables de réinventer de vieilles formules, la proposition de Star Fox s'avère insuffisante... et me fait peur avant la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 en cette fin d'année. En espérant que plus d'efforts y soient investis.