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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
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last update : 06/19/2026
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The Ghost in the Shell / Nouveau trailer
Actu Manga / Anime


Encore un trailer pour l'anime The Ghost in The Shell qui débutera le 7 juillet sur Prime.




Synopsis En l’an 2029, dans un Japon futuriste, le monde est devenu fortement dépendant de l’information, traversé par un vaste réseau corporatif planétaire, animé par des flux d’électrons et de lumière. Pourtant, l’État-nation et les groupes ethniques continuent de coexister. Dans ce contexte, le major Motoko Kusanagi, cyborg intégral, dirige une unité d’élite chargée de lutter contre les menaces terroristes. Elle ambitionne par ailleurs de créer une force spéciale capable de neutraliser de manière préventive les dangers émergents.

Lorsque Daisuke Aramaki, issu du ministère de l’Intérieur et désireux de constituer une unité similaire, recrute Kusanagi et son équipe, naît la Section 9 : une unité tactique offensive surnommée « Shell Squad ». Confrontés à des cybercrimes sophistiqués et à des conspirations internationales, ils découvrent peu à peu l’existence d’un mystérieux hacker surnommé le « Puppet Master ». Quel destin attend la Major et jusqu’où ira le Puppet Master pour imposer sa vision ?
https://www.youtube.com/watch?v=b_v0-RWLo18
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    spontexes, adamjensen
    posted the 06/17/2026 at 07:53 PM by yanssou
    comments (10)
    liberty posted the 06/17/2026 at 07:55 PM
    Yanssou au cinéma ils ont remit le premier film. C'était sympa de le découvrir au cinéma en VOSTFR en grand écran
    yanssou posted the 06/17/2026 at 07:56 PM
    liberty yep je l'avais relayé, les blu ray sortent aussi dans cette période.
    terminagore posted the 06/17/2026 at 07:56 PM
    Ouais vu. Toujours aussi chouette. Et j’adore la musique.
    liberty posted the 06/17/2026 at 07:59 PM
    yanssou
    derno posted the 06/17/2026 at 08:27 PM
    la technique du premier film reste complètement maboule aujourd'hui (je voulais ecrire: même aujourd'hui mais en vrai rien n'a dépassé se film depuis cette époque)
    il peut être venu le moment de le faire découvrir à mon fils.
    ganon29 posted the 06/17/2026 at 08:34 PM
    derno Pareil, il va avoir 13 ans, il est temps.
    solarr posted the 06/17/2026 at 09:07 PM
    Vu en VHS, puis au cinéma.
    wickette posted the 06/17/2026 at 09:10 PM
    derno
    C'est un chef d'oeuvre intemporel.

    C'est comme, pour moi, les films Ghibli, ça ne vieillit pas, tu vois ça t'es toujours emerveillé par la qualité des dessins et l'attention aux détails.

    Pas étonnant que ce soit multi-générationnel justement
    vyse posted the 06/17/2026 at 09:32 PM
    wickette ganon29 derno en 95 Oshii qui ré-interroge l'ADN à l'ère d'une I.A qui s'alimente de l'océan de l'information d'internet qui a fait émerger la conscience 2.0 sur fond de demande d'asile et de reconaissance identitaire . 30 ans plus tard on est aux porte du récit. C'est pour moi le aldous huxley moderne
    hatefield posted the 06/18/2026 at 08:04 AM
    Toujours pas convaincu, bon au moins là c'est pas goofy mais les couleurs super flashy ça le fait vraiment pas.
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