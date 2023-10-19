Encore un trailer pour l'anime The Ghost in The Shell qui débutera le 7 juillet sur Prime.
SynopsisEn l’an 2029, dans un Japon futuriste, le monde est devenu fortement dépendant de l’information, traversé par un vaste réseau corporatif planétaire, animé par des flux d’électrons et de lumière. Pourtant, l’État-nation et les groupes ethniques continuent de coexister. Dans ce contexte, le major Motoko Kusanagi, cyborg intégral, dirige une unité d’élite chargée de lutter contre les menaces terroristes. Elle ambitionne par ailleurs de créer une force spéciale capable de neutraliser de manière préventive les dangers émergents.
Lorsque Daisuke Aramaki, issu du ministère de l’Intérieur et désireux de constituer une unité similaire, recrute Kusanagi et son équipe, naît la Section 9 : une unité tactique offensive surnommée « Shell Squad ». Confrontés à des cybercrimes sophistiqués et à des conspirations internationales, ils découvrent peu à peu l’existence d’un mystérieux hacker surnommé le « Puppet Master ». Quel destin attend la Major et jusqu’où ira le Puppet Master pour imposer sa vision ?
il peut être venu le moment de le faire découvrir à mon fils.
C'est un chef d'oeuvre intemporel.
C'est comme, pour moi, les films Ghibli, ça ne vieillit pas, tu vois ça t'es toujours emerveillé par la qualité des dessins et l'attention aux détails.
Pas étonnant que ce soit multi-générationnel justement