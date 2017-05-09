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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/13/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War E-Day aurait un budget de 400 Millions
Gears Of War : E-Day


Comme nous le savons déjà, les budgets consacrés au développement des jeux vidéo ne cessent d’augmenter. Et nous disposons désormais d’informations qui illustrent à quel point ces budgets prennent de l’ampleur, notamment avec Gears of War: E-Day.

Selon Tom Henderson, d’Insider Gaming, qui s’est exprimé dans le dernier épisode du podcast Insider Gaming, il aurait appris que le budget de développement de Gears of War: E-Day s’élèverait à plus de 400 millions de dollars.

Il convient toutefois de nuancer ce rapport : on ignore si ce budget de développement inclut des postes tels que le marketing, les primes versées au personnel ou au studio, ou tout autre élément.

Quoi qu’il en soit, c’est une somme colossale à investi dans le prochain Gears of War. Cela signifie que le jeu devra se vendre à des millions et des millions d'exemplaires pour atteindre le seuil de rentabilité.




Baird et Cole ne figureront pas dans Gears of War : E-Day



The Coalition a confirmé, lors d'une interview accordée à IGN, que ces deux personnages n'apparaîtront pas directement dans l'histoire du jeu.


Gears of War E-Day s'inspire des années 70



Matt Searcy, de The Coalition, a confirmé que les décors que l'on verra dans la ville de Kalona s'inspirent entièrement des villes industrielles des années 70


Gears Of War E-Day sortira le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC

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    posted the 06/13/2026 at 06:17 AM by negan
    comments (11)
    keiku posted the 06/13/2026 at 06:46 AM
    En effet, un rapide calcul approximatif suggère qu'il faudrait vendre environ 5,7 millions d'exemplaires à 70 dollars pour atteindre ce seuil

    je ne sais pas qui calcule ca, mais pour 400 millions de budget le seuil est minimum de 8.8 millions de vente surtout que le jeu sera mutliplateforme, si on compte que le marketing est compris dedans ce qui n'est presque jamais le cas donc en dessous des 10 millions on atteindra même pas la rentabilité
    negan posted the 06/13/2026 at 06:50 AM
    keiku J'ai supprimer ça de l'article car c'est trop approximatif, mais la suppression n'a pas été pris en compte.

    Faut peut-être attendre un peu
    shambala93 posted the 06/13/2026 at 06:55 AM
    Si aux usa ils ne changent pas de politique en terme de salaires, ils vont dans le mur dans l’industrie du JV.
    taiko posted the 06/13/2026 at 06:58 AM
    Le premier gears était sûrement 20 fois moins cher. Autant ambitieux si ce n'est plus avec tout le lore et la DA à créer.
    Le jv a un problème et ça en fait parti.
    keiku posted the 06/13/2026 at 06:59 AM
    negan déja même le budget de 400 millions semble énorme, on est a presque la moitié du prochain GTA, la franchise gear tournant en général autour des 7 millions de vente pour 100 millions de budget

    alors peut être espère t'il augmenter leur chiffre grace au multiplateforme comme avec forza mais du coup ca va a l'encontre de l'idée d'en refaire une franchise exclusive

    En tous cas les 400 millions ca ne me semble pas crédible en terme de logique marketing
    negan posted the 06/13/2026 at 07:00 AM
    taiko Aboutement incomparable.
    jenicris posted the 06/13/2026 at 07:12 AM
    La norme pour nombre de AAA de nos jour au dessus de 300 millions. Donc pas surprenant.
    Schreier l'expliquait récemment
    shambala93 posted the 06/13/2026 at 07:20 AM
    keiku
    Avec des salaires à 10k ? 15k pendant 5/6 ans ? Sur un total de 300/400 personnes ? Rien de deconnant !
    keiku posted the 06/13/2026 at 07:35 AM
    shambala93 le salaire moyen se situe entre 7 a 10 k donc pendant 5 ans ca fait 200 millions pas 400 millions pour 400 personne

    et il n'y a pas que ce, tu ne peux pas non plus te permetre une équipe de 400 personne pendant 5 ans sur une franchise qui vend moins de 10 millions...
    dooku posted the 06/13/2026 at 08:05 AM
    A ce prix, on peut espérer la vraie vf Microsoft sans faire chier les doubleurs en volant leurs voix ? Des recherches pour renouveler le gameplay ou situations de jeu ?
    gamerdome posted the 06/13/2026 at 08:31 AM
    Il ne sera plus un system seller à ce stade de la génération, il sera day one dans le gamepass, et ne sortira finalement pas sur PS5.

    Bonne chance pour le rentabiliser.

    J'espère qu'il le sera, j'aime les Gears.
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