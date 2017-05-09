Comme nous le savons déjà, les budgets consacrés au développement des jeux vidéo ne cessent d’augmenter. Et nous disposons désormais d’informations qui illustrent à quel point ces budgets prennent de l’ampleur, notamment avec Gears of War: E-Day.
Selon Tom Henderson, d’Insider Gaming, qui s’est exprimé dans le dernier épisode du podcast Insider Gaming, il aurait appris que le budget de développement de Gears of War: E-Day s’élèverait à plus de 400 millions de dollars.
Il convient toutefois de nuancer ce rapport : on ignore si ce budget de développement inclut des postes tels que le marketing, les primes versées au personnel ou au studio, ou tout autre élément.
Quoi qu’il en soit, c’est une somme colossale à investi dans le prochain Gears of War. Cela signifie que le jeu devra se vendre à des millions et des millions d'exemplaires pour atteindre le seuil de rentabilité.
Baird et Cole ne figureront pas dans Gears of War : E-Day
The Coalition a confirmé, lors d'une interview accordée à IGN, que ces deux personnages n'apparaîtront pas directement dans l'histoire du jeu.
Gears of War E-Day s'inspire des années 70
Matt Searcy, de The Coalition, a confirmé que les décors que l'on verra dans la ville de Kalona s'inspirent entièrement des villes industrielles des années 70
Gears Of War E-Day sortira le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC
je ne sais pas qui calcule ca, mais pour 400 millions de budget le seuil est minimum de 8.8 millions de vente surtout que le jeu sera mutliplateforme, si on compte que le marketing est compris dedans ce qui n'est presque jamais le cas donc en dessous des 10 millions on atteindra même pas la rentabilité
Faut peut-être attendre un peu
Le jv a un problème et ça en fait parti.
alors peut être espère t'il augmenter leur chiffre grace au multiplateforme comme avec forza mais du coup ca va a l'encontre de l'idée d'en refaire une franchise exclusive
En tous cas les 400 millions ca ne me semble pas crédible en terme de logique marketing
Schreier l'expliquait récemment
Avec des salaires à 10k ? 15k pendant 5/6 ans ? Sur un total de 300/400 personnes ? Rien de deconnant !
et il n'y a pas que ce, tu ne peux pas non plus te permetre une équipe de 400 personne pendant 5 ans sur une franchise qui vend moins de 10 millions...
Bonne chance pour le rentabiliser.
J'espère qu'il le sera, j'aime les Gears.