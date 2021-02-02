Gamekult 9/10

Gameblog 9/10

GAC 8,5/10

BetaTesteur 8,5/10

ActuGaming 8/10

Gamergen 15/20

Miillenium 75%

Pas besoin de tourner autour de la question : Yoshi and the Mysterious Book est un grand Jeu, avec un J majuscule, de ces expériences qui proposent un champ d'expérimentation complet plutôt que de s'empêtrer dans une succession de règles artificielles, de pointeurs de quêtes fluorescents et de murs invisibles pour guider le joueur, faute d'une bonne ergonomie. À ce titre, Nintendo et Good-Feel renouent même intrinsèquement avec la notion de jouet. Parcourir les pages du grimoire renvoie émotionnellement à la période infantile de la découverte et de l'émerveillement, pourrait-on dire de l'éveil ; en cela, c'est probablement l'une des meilleures expériences possibles pour introduire son enfant au jeu vidéo, même si les adultes y trouveront également leur compte grâce à des séquences plus complexes qu'elles n'y paraissent et une vraie richesse de contenu à explorer au fil du temps. On ne se lasse pas de la direction artistique, et il y a toujours une nouvelle bestiole bizarre à dénicher, même quand on pense avoir déjà fait le tour de la question. Un grand Nintendo, un grand jeu, une grande expérience.Yoshi and the Mysterious Book fait un bien fou. Un conte pour enfants que l'on prendra forcément plaisir à découvrir. Une histoire que l'on se verrait bien lire à nos petits, mais que l'on fera plutôt vivre tant le jeu leur est également destiné. Avec son gameplay principalement axé sur la réflexion et l'expérimentation, le jeu parlera à tout le monde et trouvera même le moyen de récompenser les erreurs et l'imprévisibilité, donnant un sentiment exaltant de progression naturelle et instinctive. Nous ne sommes finalement que de grands enfants et Yoshi and the Mysterious Book a ce don de nous le rappeler de la plus belle des manières. C'est magique, tout simplement.Avec Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo propose probablement l’un des jeux de Yoshi les plus créatifs et contemplatifs des dernières années. Sans chercher à révolutionner complètement la formule, le jeu réussit néanmoins à constamment surprendre grâce à son approche axée sur l’exploration, l’observation et les découvertes. Malgré quelques ralentissements mineurs et une difficulté plutôt accessible, cette aventure colorée déborde de personnalité et de charme du début à la fin.Yoshi and the Mysterious Book ne plaira pas à tous les joueurs et est très enfantin. Son rythme très calme, sa difficulté minimaliste et son approche davantage basée sur l’observation que sur le défi risquent de diviser les amateurs de plateformes plus traditionnelles. Mais, pour ceux qui accepteront sa philosophie beaucoup plus contemplative, cette nouvelle aventure de Yoshi offre une expérience étonnamment charmante, intelligente et rafraîchissante. J’ai même l’impression qu’il s’agit ici du genre de jeu que Lynda, qui n’est pas une gameuse, se laisserait convaincre.Grâce à son concept de bestiaire interactif, ses mécaniques d’exploration intelligentes et sa direction artistique magnifique, le jeu réussit à donner un véritable nouveau souffle à la franchise.On s’attendait à un jeu d’expérimentation et de découvertes en lançant Yoshi and the Mysterious Book, eh bien nous avons été servis ! À tel point que l’on se prend réellement au jeu des essais infructueux et des idées les plus folles pour déclencher l’apparition d’une nouvelle découverte. Néanmoins, certains niveaux sont clairement en dessous des autres, comme certaines créatures, moins inspirées, mais la plupart des expériences et découvertes auxquelles on se frotte dans ce gigantesque bac à sable fourmillent d’idées et de créativité à toute épreuve. Le jeu tente même de sortir des sentiers battus par moments pour vous surprendre, ce qui ravira même les plus jeunes pour lesquels cette aventure est également, dans sa globalité, adaptée.Au final, nous ressortons de cette lecture avec le sourire. Le jeu ne cherche pas à rivaliser avec les grosses productions Nintendo les plus ambitieuses, et c’est peut-être ce qui fait sa force. Il mise sur son charme, sur son univers illustré superbe et sur une mécanique de découverte qui rappelle presque un petit laboratoire de curiosités. Une aventure douce, parfois très simple, mais souvent plus inventive qu’elle n’en a l’air. Le genre de jeu qui ne fait pas de bruit en arrivant, mais qui pourrait bien devenir l’une des jolies surprises de la Switch 2.Doté d'un concept fort, Yoshi and the Mysterious Book n'est toutefois pas parvenu à nous convaincre pleinement. Sur les dizaines de petits niveaux du jeu, seule une poignée nous est restée en tête, la faute à de grosses redondances dans le gameplay et à des idées mal exploitées. Par contre, il convient de saluer l'originalité et la prise de risque que constitue ce nouveau titre de Good-Feel, qui devrait ravir les chasseurs de trophées et les complétistes.