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Manga - Verse
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last update : 05/11/2026
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The Ghost in the Shell / second trailer
Actu Manga / Anime


Nouveau visuel et second trailer pour l'anime The Ghost in the Shell, qui débutera dès le 7 juillet.




Synopsis L’histoire nous entraîne dans les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg membre de l’unité d’élite, la Section 9.

Sa mission est d’enquêter sur les activités illégales liées de près ou de loin au Réseau Numérique mondial (Internet).
https://m.youtube.com/watch?v=yedJOylFOtg
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    rendan, burningcrimson, nindo64
    posted the 05/11/2026 at 07:49 AM by yanssou
    comments (15)
    maddox69 posted the 05/11/2026 at 08:02 AM
    bah ça à l'air bien cool
    hatefield posted the 05/11/2026 at 08:19 AM
    Euh y'a un coté goofy qui me dérange un peu là.
    azerty posted the 05/11/2026 at 08:24 AM
    hatefield pareil, ça fait bizarre. Je ne connais pas le manga, peut être que c'est plus léger à la base. Des décennies avec un côté cyberpunk sérieux et dark, là c'est
    akiru posted the 05/11/2026 at 08:25 AM
    azerty oui le manga est pas aussi sérieux que les films.
    burningcrimson posted the 05/11/2026 at 08:43 AM
    La D.A est très fidèle au manga. C'est pas mal mais je préfère celle de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. J'ai hâte en tout cas
    mrvince posted the 05/11/2026 at 08:48 AM
    Ce plan de fin sur son cul stop.
    vyse posted the 05/11/2026 at 09:02 AM
    azerty c'est le vrai ton du manga a la base, les films sont une interpretation de Oshii avec un propos tres philosophique. Oshii n'a repris que la DA et il a tout ré-investi
    terminagore posted the 05/11/2026 at 09:03 AM
    hatefield azerty

    C’est totalement raccord avec le manga effectivement (et c’est clairement la volonté du studio visiblement).

    Donc perso je trouve ça très cool.
    terminagore posted the 05/11/2026 at 09:13 AM
    vyse

    C’est pas totalement vrai non plus, tout en adaptant clairement à sa manière et en axant sur certaines choses, il a tout de même repris bon nombre d’éléments du manga. L’arc du puppet master est plutôt fidèle dans les grandes lignes de l’histoire, le propos et la finalité. L’aspect philosophique, il existait déjà également dans le manga, même si pas tourné de la même manière.

    Mais il est clair qu’il a rompu avec un certain nombre de choses, qu’il s’approprie le manga et qu’il prend encore plus ses distances avec l’oeuvre dans le deuxième film, même si pareil, adapté d’une histoire du manga également (dont il reprend même quelques lignes de dialogue, mais c’est léger).
    akiru posted the 05/11/2026 at 09:18 AM
    mrvince Non au contraire MORE !!!

    Je rapelle que l'auteur fait du porno hein haha
    mrvince posted the 05/11/2026 at 09:21 AM
    akiru C'est gênant...
    akiru posted the 05/11/2026 at 09:27 AM
    mrvince Gênant pour ?
    mibugishiden posted the 05/11/2026 at 09:35 AM
    Enfin une oeuvre GITS fidele au manga, il aura fallu attendre genre 30 ans

    mrvince comme dit au dessus Shirow a par la suite fait surtout du erotique, mais meme dans le manga y a un coté sexualisé aussi de Motoko surtout dans Manmachine Interface la suite de GITS.

    vyse meme pas, la DA des films de Oshi est quand meme tres eloignée de celle du manga. Il reprend surtout la trame de base avec le Marionnettiste puis s'en eloigne completement sur la suite avec Innocence qui n'a rien n'avoir avec Manmachine Interface. Le manga de Shirow reste quand meme tres philosophique aussi, y a des notes de bas de page quasi à chaque page et en grosse quantité.
    kirk posted the 05/11/2026 at 09:38 AM
    J'ai jamais accroché à l'ambiance des autres anime. Je trouvais ça terne et ennuyeux alors que j'adore le genre. Mais là ça me donne envie de redonner une chance à cette licence.
    akinen posted the 05/11/2026 at 10:10 AM
    vyse comme le manga et l’anime kenshin qui ont un ton très souvent humoristique. Le film d’animation Kenshin est une rupture totale avec de la violence crue et du drame total.
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