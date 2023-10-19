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Nouveau visuel et second trailer pour l'anime The Ghost in the Shell, qui débutera dès le 7 juillet.
Synopsis L’histoire nous entraîne dans les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg membre de l’unité d’élite, la Section 9.
Sa mission est d’enquêter sur les activités illégales liées de près ou de loin au Réseau Numérique mondial (Internet).
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posted the 05/11/2026 at 07:49 AM by yanssou
C’est totalement raccord avec le manga effectivement (et c’est clairement la volonté du studio visiblement).
Donc perso je trouve ça très cool.
C’est pas totalement vrai non plus, tout en adaptant clairement à sa manière et en axant sur certaines choses, il a tout de même repris bon nombre d’éléments du manga. L’arc du puppet master est plutôt fidèle dans les grandes lignes de l’histoire, le propos et la finalité. L’aspect philosophique, il existait déjà également dans le manga, même si pas tourné de la même manière.
Mais il est clair qu’il a rompu avec un certain nombre de choses, qu’il s’approprie le manga et qu’il prend encore plus ses distances avec l’oeuvre dans le deuxième film, même si pareil, adapté d’une histoire du manga également (dont il reprend même quelques lignes de dialogue, mais c’est léger).
Je rapelle que l'auteur fait du porno hein haha
mrvince comme dit au dessus Shirow a par la suite fait surtout du erotique, mais meme dans le manga y a un coté sexualisé aussi de Motoko surtout dans Manmachine Interface la suite de GITS.
vyse meme pas, la DA des films de Oshi est quand meme tres eloignée de celle du manga. Il reprend surtout la trame de base avec le Marionnettiste puis s'en eloigne completement sur la suite avec Innocence qui n'a rien n'avoir avec Manmachine Interface. Le manga de Shirow reste quand meme tres philosophique aussi, y a des notes de bas de page quasi à chaque page et en grosse quantité.