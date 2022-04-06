description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Aujourd'hui ROBOCOP ! Mais pas celui auquel vous vous attendiez forcément puisque nous allons aborder le troisième de la saga ! Un film qui a été unanimement critiqué à sa sortie !
Mais qu'en est-il vraiment ?
Voyons cela ensemble !