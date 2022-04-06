description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression de vivre dans un mauvais roman de SF ?
Les robots humanoïdes arrivent en force. On nous en promet des milliards pour les années à venir. Ça y est : la réalité a rattrapé la science-fiction. Et pourtant, quelque chose cloche. Doit-on s'attendre à vivre avec des androïdes sentients ou au contraire à être éradiqués par un soulèvement des machines apocalyptique ?
Mais la ou sa pensée fait défaut, c'est qu'il faut qu'il comprenne qu'une dystopie sans travailleurs, c'est le paradis que l'humanité veut avoir... et le capitalisme (et le communisme) disparaitra avec la disparition du travail... donc oui c'est le futur...
Par contre il met en avant un effet réel a savoir les gens ne vive pas dans la réalité, juste dans leur bulle, lui aussi d'ailleurs
Les robot existe, et sont dans la plupart des entreprise, il sont d'ailleurs déja chez nous, que se soit dans non électroménager... et si les robot humanoïde sont du marketing, par contre la ou il dit que ca n'a pas d'autre but que la démonstration, c'est totalement faux, l'équilibre la vitesse de calcul d'un robot qui fait des acrobaties, sont des vrai prouesse technologique
Maintenant pour la fin de la video, les robot humanoïde sont déja produit pour la vente en chine... donc la réalité factuel est la
Alors encore il parle de 14000 vente de robot en disant que c'est peu ?
La première TV c'est 1000 exemplaire... donc que peut on en tirer comme conclusion ?
J’enverrai mes robots lors de missions spatiales ou en territoire hostile sur terre.