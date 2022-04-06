Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/27/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Bolchegeek] Pourquoi les robots humanoïdes sont une mauvaise idée
Bolchegeek


Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression de vivre dans un mauvais roman de SF ?
Les robots humanoïdes arrivent en force. On nous en promet des milliards pour les années à venir. Ça y est : la réalité a rattrapé la science-fiction. Et pourtant, quelque chose cloche. Doit-on s'attendre à vivre avec des androïdes sentients ou au contraire à être éradiqués par un soulèvement des machines apocalyptique ?
https://www.youtube.com/watch?v=1ovhkuHlzlE
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    posted the 04/27/2026 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    keiku posted the 04/27/2026 at 02:27 PM
    Bah oui il critique le capitalisme, donc tous son blabla sur la technologie ne sert strictement a rien... et c'est très bien la déshumanisation du travail et c'est vers ca qu'il faut aller

    Mais la ou sa pensée fait défaut, c'est qu'il faut qu'il comprenne qu'une dystopie sans travailleurs, c'est le paradis que l'humanité veut avoir... et le capitalisme (et le communisme) disparaitra avec la disparition du travail... donc oui c'est le futur...

    Par contre il met en avant un effet réel a savoir les gens ne vive pas dans la réalité, juste dans leur bulle, lui aussi d'ailleurs

    Les robot existe, et sont dans la plupart des entreprise, il sont d'ailleurs déja chez nous, que se soit dans non électroménager... et si les robot humanoïde sont du marketing, par contre la ou il dit que ca n'a pas d'autre but que la démonstration, c'est totalement faux, l'équilibre la vitesse de calcul d'un robot qui fait des acrobaties, sont des vrai prouesse technologique

    Maintenant pour la fin de la video, les robot humanoïde sont déja produit pour la vente en chine... donc la réalité factuel est la

    Alors encore il parle de 14000 vente de robot en disant que c'est peu ?
    La première TV c'est 1000 exemplaire... donc que peut on en tirer comme conclusion ?
    tynokarts posted the 04/27/2026 at 03:05 PM
    Un robot reste un outil de travail pas un humain.
    J’enverrai mes robots lors de missions spatiales ou en territoire hostile sur terre.
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