description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Impossible d'échapper au phénomène POKÉMON POKOPIA pour peu que vous suiviez un peu l'actu du jeu vidéo japonais comme l'équipe de SUMIMASEN TURBO ! On est tombés dans le gros saladier de la SWITCH 2 comme tant d'autres, à l'occasion du 30ème anniversaire de la franchise en prime, mais vous verrez que les avis divergent un peu en fonction du testeur : c'est là toute la beauté de la rubrique FAMITSUMIMASEN !
D'autres jeux sont également au menu, à commencer par MONSTER HUNTER STORIES 3 et TOKYO XTREME RACER, mais on n'oublie pas de vous abreuver de recos et d'anecdotes sur les affaires qui secouent le pays du Soleil-Levant. Encore merci de votre soutien ici comme sur Patreon, et profitez bien de cette émission toujours plus riche en anecdotes !