description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Il y a plus de dix ans avec TLOU c’était déjà pareil. Tu sentais que tout autour de son avis était articulé par son idée que TLOU était forcément surcoté, qu’on était tous des moutons et que monsieur Pseudoless avait compris mieux que tout le monde la « fraude » et qu’il allait nous expliquer les choses comme l’Oracle du Saint Pixel qu’il pense être. Son fameux « j’avais raison » lancé en début de vidéo, avec un air tellement hautain qu’il aurait fait pâlir Marie Antoinette de jalousie, me restera encore longtemps en mémoire.
Il n’a toujours pas changé. Au moins chez certains de ses collègues genre Plouf, il y a parfois du bon contenu comme un regard pertinent sur l’industrie ou un apport créatif réel. Pseudoless lui n’a rien à apporter à part la preuve qu’un humain peut accumuler un melon de la taille de la planète bleue sans exploser.