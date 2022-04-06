Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[PsEuDoLeSs1] 2025, c'était pas que Clair Obscur
PsEuDoLeSs1


Pour la sixième année consécutive, l'heure est au traditionnel coups de cœur JV de l'an passé.

00:00 - Introduction
07:55 - Children of Clay + Carimara
12:17 - Absolum
17:27 - Routine
22:39 - Peak
28:01 - Mentions honorables
28:50 - Baby Steps
https://www.youtube.com/watch?v=t99UNyCDFeQ
    posted the 03/08/2026 at 07:45 PM by nicolasgourry
    grundbeld posted the 03/08/2026 at 10:01 PM
    Toujours aussi affreusement prétentieux ce type. J’étais certain qu’il allait tenter de ternir l’aura de Clair Obscur et de faire genre « on en fait trop avec ce jeu ». Parce qu’il fait presque toujours ça avec les gros succès, surtout ceux qui percent au delà de la sphère habituelle du gaming et qui deviennent un phénomène. Sans doute parce que ça le ramène à sa propre médiocrité.

    Il y a plus de dix ans avec TLOU c’était déjà pareil. Tu sentais que tout autour de son avis était articulé par son idée que TLOU était forcément surcoté, qu’on était tous des moutons et que monsieur Pseudoless avait compris mieux que tout le monde la « fraude » et qu’il allait nous expliquer les choses comme l’Oracle du Saint Pixel qu’il pense être. Son fameux « j’avais raison » lancé en début de vidéo, avec un air tellement hautain qu’il aurait fait pâlir Marie Antoinette de jalousie, me restera encore longtemps en mémoire.

    Il n’a toujours pas changé. Au moins chez certains de ses collègues genre Plouf, il y a parfois du bon contenu comme un regard pertinent sur l’industrie ou un apport créatif réel. Pseudoless lui n’a rien à apporter à part la preuve qu’un humain peut accumuler un melon de la taille de la planète bleue sans exploser.
