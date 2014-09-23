description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Alors que le royaume sacré attend son sauveur, une femme solitaire du nom de Velvet subit une terrible trahison.
Rejoignez-la dans sa quête de vengeance aux côtés de personnages hauts en couleur et explorez l'archipel du royaume de Midgand.