Editeur : Bandai Namco

Développeur : D.A.G

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Russe

Alors que le royaume sacré attend son sauveur, une femme solitaire du nom de Velvet subit une terrible trahison.Rejoignez-la dans sa quête de vengeance aux côtés de personnages hauts en couleur et explorez l'archipel du royaume de Midgand.