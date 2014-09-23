profile
Tales of Berseria Remastered
name : Tales of Berseria Remastered
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
group information
Rôle Playing Kyo
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 02/26/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 627
visites since opening : 2365693
subscribers : 51
bloggers : 8
[Multi] Tales of Berseria Remastered / Lancement
RPG




Editeur : Bandai Namco
Développeur : D.A.G
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Russe

Alors que le royaume sacré attend son sauveur, une femme solitaire du nom de Velvet subit une terrible trahison.
Rejoignez-la dans sa quête de vengeance aux côtés de personnages hauts en couleur et explorez l'archipel du royaume de Midgand.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=zUiRFjEzsQg
    posted the 02/26/2026 at 09:30 AM by nicolasgourry
