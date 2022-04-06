Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
Espritcritique
Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 02/15/2026
C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 683
visites since opening : 1097449
subscribers : 6
bloggers : 3
[BFM Tech] Le jeu physique est-il voué à disparaître ?


Dans Multijoueurs, Melinda Davan-Soulas reçoit Conkerax, créateur de contenu, et Vladimir Lelouvier, journaliste économique jeux vidéo et pop culture chez Multimédia à la Une. Ils s’intéressent à la baisse marquante depuis plusieurs années du jeu physique remplacé par des versions dématérialisées. Une tendance qui cache pourtant un amour des joueurs pour la boîte de jeu ou le coffret collector. Intérêt pour l’usage, pour l’émotion qu’il procure ou pour la préservation du patrimoine: ils s’interrogent sur l’avenir du jeu physique.
https://www.youtube.com/watch?v=T2ZQaZzRZzE
    sph1x
    posted the 02/15/2026 at 12:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    negan posted the 02/15/2026 at 12:39 PM
    Il existera encore un bon moment mais vous allez le payé de plus en plus cher a l'avenir.

    Comme pour le prix des boîtes chez Limited Run
