description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans Multijoueurs, Melinda Davan-Soulas reçoit Conkerax, créateur de contenu, et Vladimir Lelouvier, journaliste économique jeux vidéo et pop culture chez Multimédia à la Une. Ils s’intéressent à la baisse marquante depuis plusieurs années du jeu physique remplacé par des versions dématérialisées. Une tendance qui cache pourtant un amour des joueurs pour la boîte de jeu ou le coffret collector. Intérêt pour l’usage, pour l’émotion qu’il procure ou pour la préservation du patrimoine: ils s’interrogent sur l’avenir du jeu physique.
Comme pour le prix des boîtes chez Limited Run