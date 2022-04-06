description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je vous propose une grande rétrospective sur Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989), le troisième volet de la saga culte imaginée par Steven Spielberg et George Lucas. Plus aventureux, plus drôle et plus émouvant, ce film marque le retour à l’esprit du premier opus, tout en introduisant une relation père-fils mémorable entre Indiana Jones et son père, incarné par le légendaire Sean Connery. Entre tournage mouvementé, casting iconique, anecdotes de plateau, scènes cultes et immense succès public, retour sur un film souvent considéré comme le préféré des fans de la saga !