Espritcritique

Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 01/30/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 678
visites since opening : 1084693
subscribers : 6
bloggers : 3
[Game Next Door] Une petite analyse du design de Silksong
Game Next Door


Pour donner une identité à Silksong, la Team Cherry a fait le choix de l'hostilité en adoptant un design très tranché. Les retours ont été un peu divisés, alors j'ai eu envie, à froid, de revenir sur tous ces petits choix.
https://www.youtube.com/watch?v=tYC7jqFFNv0
    posted the 01/30/2026 at 12:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    mrvince posted the 01/30/2026 at 06:00 AM
    Qu'est ce que j'aime ce jeu. Vivement le DLC
