Editeur : Compile Heart

Developpeur : Idea Factory

Genre : RPG

Prévu sur PS5/PS4/Switch/NS2

Date de sortie : 25 Mai 2026

Langue : Japonais

Produit par Kouji Okada, le co-créateur des licences Megami Tensei et Persona.Scénario de Tadashi Satomi (Revelations : Persona / Persona 2 : Eternal Punishment)Dans un futur proche, l'humanité est au bord de l'extinction.Un jour, un « phénomène étrange » se produit dans la ville de l'Académie de recherche sur la résilience d'Adhvan, créée pour faire face à la catastrophe imminente.Des créatures monstrueuses, appelées « GEMs », commencent à attaquer les gens, et en même temps, la ville de l'académie est isolée par une mystérieuse « bulle », ne laissant aucun moyen de s'échapper à l'extérieur.Dans cette situation close et désespérée, chacun est contraint de faire face à son « karma ».Qu'est-ce que la vérité derrière le phénomène étrange qui entoure la ville de l'académie ?