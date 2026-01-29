profile
Compile Heart
0
Likers
name : Compile Heart
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 01/29/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 623
visites since opening : 2332393
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Villion : Code / Trailer + Date (Japon)
RPG




Editeur : Compile Heart
Developpeur : Idea Factory
Genre : RPG
Prévu sur PS5/PS4/Switch/NS2
Date de sortie : 25 Mai 2026
Langue : Japonais

Produit par Kouji Okada, le co-créateur des licences Megami Tensei et Persona.
Scénario de Tadashi Satomi (Revelations : Persona / Persona 2 : Eternal Punishment)
Dans un futur proche, l'humanité est au bord de l'extinction.
Un jour, un « phénomène étrange » se produit dans la ville de l'Académie de recherche sur la résilience d'Adhvan, créée pour faire face à la catastrophe imminente.
Des créatures monstrueuses, appelées « GEMs », commencent à attaquer les gens, et en même temps, la ville de l'académie est isolée par une mystérieuse « bulle », ne laissant aucun moyen de s'échapper à l'extérieur.
Dans cette situation close et désespérée, chacun est contraint de faire face à son « karma ».
Qu'est-ce que la vérité derrière le phénomène étrange qui entoure la ville de l'académie ?


Site officiel
https://www.youtube.com/watch?v=2m_sxlFb3pU
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/29/2026 at 08:40 AM by nicolasgourry
    comments (5)
    shinz0 posted the 01/29/2026 at 09:04 AM
    Cela fait très copie de Persona pour la DA mais pourquoi pas si le reste suit par contre si des donjons aléatoires c'est non merci
    burningcrimson posted the 01/29/2026 at 09:11 AM
    Developpeur : Idea Factory La messe est dite, ce sera sans moi
    shirou posted the 01/29/2026 at 09:16 AM
    burningcrimson exactement la réflexion que je me suis faite... c'est pas parce que y a untel de l'ancienne team SMT/Persona que le jeux sera bon. Suffit de voir le résultat qu'on a eu de Monark avec Furyu aux commandes
    burningcrimson posted the 01/29/2026 at 09:45 AM
    shirou Monark était pas une daube mais on va dire que c'était compliqué... Varlet (publié aussi par Furyu...) avait l'air sympa mais manquait de polish sur pas mal d'aspects. Là, le trailer me donne pas envie. On verra ce que ça vaut à la sortie mais je m'attends pas à grand chose ...
    shining posted the 01/29/2026 at 01:19 PM
    Oh bordel je veux pas être méchant mais faut dire les termes, ces quoi cette daubes mon dieux.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo