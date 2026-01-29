description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : Compile Heart
Developpeur : Idea Factory
Genre : RPG
Prévu sur PS5/PS4/Switch/NS2
Date de sortie : 25 Mai 2026
Langue : Japonais
Produit par Kouji Okada, le co-créateur des licences Megami Tensei et Persona.
Scénario de Tadashi Satomi (Revelations : Persona / Persona 2 : Eternal Punishment)
Dans un futur proche, l'humanité est au bord de l'extinction.
Un jour, un « phénomène étrange » se produit dans la ville de l'Académie de recherche sur la résilience d'Adhvan, créée pour faire face à la catastrophe imminente.
Des créatures monstrueuses, appelées « GEMs », commencent à attaquer les gens, et en même temps, la ville de l'académie est isolée par une mystérieuse « bulle », ne laissant aucun moyen de s'échapper à l'extérieur.
Dans cette situation close et désespérée, chacun est contraint de faire face à son « karma ».
Qu'est-ce que la vérité derrière le phénomène étrange qui entoure la ville de l'académie ?