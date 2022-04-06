description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
De 28 jours plus tard à 28 semaines plus tard, jusqu’au très attendu 28 ans plus tard signé Danny Boyle et Alex Garland… La saga 28 a révolutionné le cinéma d’horreur et le film d’infectés ! Dans cette rétrospective, je reviens sur les secrets de tournage, les anecdotes, et la genèse d’une trilogie culte qui a marqué le cinéma post-apocalyptique.