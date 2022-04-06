Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 01/10/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 672
visites since opening : 1064708
subscribers : 6
bloggers : 3
members (6)
[Toujours Thomas] Qu'est-il arrivé aux SIMS ?
Toujours Thomas


Quand Will Wright présente Les Sims aux cofondateurs de Maxis, c’est la douche froide. Personne ne comprend l’intérêt d’un jeu dans lequel on reproduit ad nauseam les tâches les plus ennuyeuses de la vie quotidienne... Et pourtant, après une décennie d’obstination, Les Sims fini par sortir, et là, soudainement, une simulation de vie quotidienne apparaît sur les ordinateurs du monde entier.
https://www.youtube.com/watch?v=8yeWSqw54f8&t
    posted the 01/10/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    kikoo31 posted the 01/10/2026 at 09:23 AM
    bah un jeu casual c 'est tout ...
    c'esy comme se demander pourquoi ANiam crossing Tomodachi life,Wii SPort, wii fit et autres truc de ce genre marche ...
    ducknsexe posted the 01/10/2026 at 10:53 AM
    Le jour ou il sorte un Sims post-apocalypse, tout le monde se jettera dessus.
