Quand Will Wright présente Les Sims aux cofondateurs de Maxis, c’est la douche froide. Personne ne comprend l’intérêt d’un jeu dans lequel on reproduit ad nauseam les tâches les plus ennuyeuses de la vie quotidienne... Et pourtant, après une décennie d’obstination, Les Sims fini par sortir, et là, soudainement, une simulation de vie quotidienne apparaît sur les ordinateurs du monde entier.
c'esy comme se demander pourquoi ANiam crossing Tomodachi life,Wii SPort, wii fit et autres truc de ce genre marche ...