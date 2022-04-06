Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[Esquive la Boule de Feu] Poxemon X/Y - Analyse
Esquive la Boule de Feu


On continue dans cet épisode l'analyse de Pokémon avec les premiers épisodes 3DS, souvent identifiés comme le début du déclin éditorial de la série. À quelques semaines seulement de la sortie de ZA, ELBDF premier sur l'actualité !
https://www.youtube.com/watch?v=RI9TCggmxJQ
    posted the 12/20/2025 at 08:35 AM by nicolasgourry
    sonilka posted the 12/20/2025 at 09:51 AM
    Le déclin c'est ROSA avec un remake d'une pauvreté absolu en comparaison des précédents. XY c'est le premier Pokémon en 3D de GF, on pouvait comprendre certains points et difficultés meme si pas mal de choses ont été amputées du jeu comme l'ont révélé les leaks. Génération sacrifiée qui ne verra pas de version complémentaire venir rectifier le tir. Tout ca pour des raisons marketing, il fallait vite évacuer le remake de ROSA afin d'enchainer avec la 7G qui devait absolument sortir l'année des 20 ans de la licence.
