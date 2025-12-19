profile
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 12/19/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 619
visites since opening : 2289003
subscribers : 51
bloggers : 8
[Multi] The Legend of Heroes : T.B.T.H / Demo
RPG




Éditeur : NIS America
Développeur : Nihon Falcom
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch/NS2
Date de sortie : 15 Janvier 2026 (en Occident)
Langues : Anglais / Japonais.

Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, l'avenir du continent tout entier de Zemuria est en jeu ! Les habitants de Zemuria attendent avec impatience le lancement de la première incursion de l'humanité dans l'espace. Une invitation soudaine de Marduk pour participer à un exercice d'entraînement de haute technologie met Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets au cœur même de Zemuria.


Steam (Demo dispo) -La démo est aussi disponible sur PS5/PS4/Switch/NS2-
https://www.youtube.com/watch?v=uJUXbKNOhCY&t
    comments (2)
    zephon posted the 12/19/2025 at 02:25 PM
    On approche de la fin de "Trails" avec cet épisode non ?
    shirou posted the 12/19/2025 at 02:49 PM
    zephon On approche mais y aurait au moins encore un arc après celui la apparemment
