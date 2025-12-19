Éditeur : NIS America

Développeur : Nihon Falcom

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch/NS2

Date de sortie : 15 Janvier 2026 (en Occident)

Langues : Anglais / Japonais.

Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, l'avenir du continent tout entier de Zemuria est en jeu ! Les habitants de Zemuria attendent avec impatience le lancement de la première incursion de l'humanité dans l'espace. Une invitation soudaine de Marduk pour participer à un exercice d'entraînement de haute technologie met Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets au cœur même de Zemuria.