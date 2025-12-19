description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Éditeur : NIS America
Développeur : Nihon Falcom
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch/NS2
Date de sortie : 15 Janvier 2026 (en Occident)
Langues : Anglais / Japonais.
Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, l'avenir du continent tout entier de Zemuria est en jeu ! Les habitants de Zemuria attendent avec impatience le lancement de la première incursion de l'humanité dans l'espace. Une invitation soudaine de Marduk pour participer à un exercice d'entraînement de haute technologie met Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets au cœur même de Zemuria.