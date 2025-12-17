Tests

L’être humain est chiant. C’est dans notre nature et on peut difficilement y faire grand-chose. Déjà qu’on aime râler, encore plus lorsqu’on est français, mais on se permet même de jouer les éternels insatisfaits. On n’a jamais eu autant envie de tabasser un produit alors qu’on n’a jamais aussi bien mangé, parce que les attentes se font sans cesse grandissante au point qu’il est devenu impossible de réinventer la roue toutes les 6 semaines. Face à une constante évolution du média et de l’offre fait de modernité pour tenter de créer de nouvelles sensations, vint une autre type de demande, celle de revoir au moins de temps en temps quelque chose de plus old-school. Demandez aux fans de Zelda tiens. Mais revenir aux fondamentaux ne veut pas dire non plus donner l’impression de jouer à un vieux jeu avec une meilleure résolution et du frame-rate, encore plus avec des défauts qu’on ne pardonne plus. Et ça malheureusement,ne semble pas l’avoir compris.C’est toute l’ironie du moment.est d’une certaine façon ce que l’on attendait d’un, et c’est bien pour cela qu’il déçoit. L’expérience est plutôt carrée, mais elle s’avère être tellement sans surprise qu’on pourrait donner son avis à un fan deen lui disant simplementPeut-être parce quen’a pas ou plus les compétences nécessaires pour renouveler la formule, ou alors peut-être qu’après quasiment 20 ans d’attente, il est ressorti du brainstorming qu’il valait mieux éviter toute prise de risque pour avant tout satisfaire la fanbase (). Dans tous les cas, on ressort mitigé. Alors oui, j’ai quand même accroché d’un bout à l’autre mais pas parce que j’avais entre les mains un GOTY mais juste parce qu’un Prime, ça m’a vachement manqué. Je n’ai jamais faitmais si un remaster était sorti ne serait-ce que quelques mois avant, l’appréciation aurait été bien moindre.Si ce n’est sa DA et son rendu qui peuvent être très sympas par moment (et moyens dans d’autres) et un véritable travail sur les décors donnant l’impression d’être une fourmi au cœur de structures titanesques, rien dansne semble avoir fait le moindre travail de réflexion au-delà des acquis de la trilogie initiale. Passé une introduction oubliable pour ce que l’on attend de la franchise, la pauvre Samus Aran reprend ses habitudes : la perte de ses acquis et un nouveau territoire fait de différentes zones (cette fois séparées par un hub, malheureusement) dans lesquelles on progressera en butant des ennemis, en résolvant des micro-énigmes, en affrontant parfois des boss généralement réussi par des mécaniques toujours très Zelda-esque, et en chemin, on récupère des nouvelles compétences pour nous ouvrir les prochaines portes tout en poussant à revenir en arrière pour augmenter ses PV et ses réserves de munitions, cette fois d’ailleurs avec un peu d’aide mais on vous laissera découvrir comment.Et encore une fois, ça fonctionne quand même attention. La structure est scolaire, mais jamais casse-burnes donc on progresse tranquillement en faisant notre taf et il faut le vouloir pour rester bloquer plus de 5 minutes devant un puzzle. Et même si le hub central vaut ce qu’il vaut, c’est à dire pas grand-chose, ce n’est pas non plus l’enfer sur Terre de voguer à l’intérieur avec sa fameuse moto, juste qu’il ne faudra pas délaisser les cristaux verts sur le chemin (et penser à annoter sur la map les gros morceaux à récupérer plus tard) pour éviter de se retrouver face à un mur temporaire dans la dernière ligne droite. Le challenge n’est pas trop mal équilibré, mais devient une promenade si vous voulez commencer à taper le 100 %, d’où l’interrogation d’avoir bloqué le mode Difficile en nous obligeant à terminer au préalable le jeu une première fois. 2025 les mecs, à un moment bordel…Compliqué donc de ressortir de l’expérience autrement qu’avec un. Et c’est frustrant car nombreuses étaient les voies pour permettre un résultat tout autre, surtout à une époque où les MetroidVania se comptent pas dizaines ou centaines (merci les indés). Un véritable retour sur le devant de la scène aurait pu se faire par un changement drastique de la formule pour justement revenir aux premiers arguments de l’époque Nes, mais dans une proportion autre, celle d’une Samus échouée sur x planète qui doit se débrouiller SEULE, sans une seule indication ou PNJ rigolo pour lui indiquer quoi faire quand on galère. Le minimum pour offrir la sensation maximum de solitude et d’abandon. Après évidemment, une suite à la formule Prime n’était pas non plus de refus depuis tout ce temps, mais sans qu’il soit utile de nous tenir autant par la main comme si c’était notre première fois, encore plus dans des zones bien moins labyrinthiques qu’avant, et surtout avec ce foutu scanner qui aujourd’hui gave tout le monde, pourtant obligatoire pour ne pas louper le 100 % du Codex alors que la moitié des choses qui s’affichent en vert fluo ne rajoute même pas un point de données. Oui c’était sympa de retrouver Samus, mais encore une fois