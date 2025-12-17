Conditions de test : effectué à partir d’un code review Switch 2, testant chacune des configurations techniques et même le mode souris (c’était foutrement nul d’ailleurs).
L’être humain est chiant. C’est dans notre nature et on peut difficilement y faire grand-chose. Déjà qu’on aime râler, encore plus lorsqu’on est français, mais on se permet même de jouer les éternels insatisfaits. On n’a jamais eu autant envie de tabasser un produit alors qu’on n’a jamais aussi bien mangé, parce que les attentes se font sans cesse grandissante au point qu’il est devenu impossible de réinventer la roue toutes les 6 semaines. Face à une constante évolution du média et de l’offre fait de modernité pour tenter de créer de nouvelles sensations, vint une autre type de demande, celle de revoir au moins de temps en temps quelque chose de plus old-school. Demandez aux fans de Zelda tiens. Mais revenir aux fondamentaux ne veut pas dire non plus donner l’impression de jouer à un vieux jeu avec une meilleure résolution et du frame-rate, encore plus avec des défauts qu’on ne pardonne plus. Et ça malheureusement, Retro Studios ne semble pas l’avoir compris.
C’est toute l’ironie du moment. Metroid Prime 4 est d’une certaine façon ce que l’on attendait d’un Metroid, et c’est bien pour cela qu’il déçoit. L’expérience est plutôt carrée, mais elle s’avère être tellement sans surprise qu’on pourrait donner son avis à un fan de Prime 1 en lui disant simplement « Bah écoute mec, c’est à peu près pareil, mais avec quelques nouvelles compétences et un Hub désertique dans tous les sens du terme. » Peut-être parce que Retro n’a pas ou plus les compétences nécessaires pour renouveler la formule, ou alors peut-être qu’après quasiment 20 ans d’attente, il est ressorti du brainstorming qu’il valait mieux éviter toute prise de risque pour avant tout satisfaire la fanbase (« et puis, on verra ensuite hein »). Dans tous les cas, on ressort mitigé. Alors oui, j’ai quand même accroché d’un bout à l’autre mais pas parce que j’avais entre les mains un GOTY mais juste parce qu’un Prime, ça m’a vachement manqué. Je n’ai jamais fait Prime 3 mais si un remaster était sorti ne serait-ce que quelques mois avant, l’appréciation aurait été bien moindre.
Si ce n’est sa DA et son rendu qui peuvent être très sympas par moment (et moyens dans d’autres) et un véritable travail sur les décors donnant l’impression d’être une fourmi au cœur de structures titanesques, rien dans Metroid Prime 4 ne semble avoir fait le moindre travail de réflexion au-delà des acquis de la trilogie initiale. Passé une introduction oubliable pour ce que l’on attend de la franchise, la pauvre Samus Aran reprend ses habitudes : la perte de ses acquis et un nouveau territoire fait de différentes zones (cette fois séparées par un hub, malheureusement) dans lesquelles on progressera en butant des ennemis, en résolvant des micro-énigmes, en affrontant parfois des boss généralement réussi par des mécaniques toujours très Zelda-esque, et en chemin, on récupère des nouvelles compétences pour nous ouvrir les prochaines portes tout en poussant à revenir en arrière pour augmenter ses PV et ses réserves de munitions, cette fois d’ailleurs avec un peu d’aide mais on vous laissera découvrir comment.
Et encore une fois, ça fonctionne quand même attention. La structure est scolaire, mais jamais casse-burnes donc on progresse tranquillement en faisant notre taf et il faut le vouloir pour rester bloquer plus de 5 minutes devant un puzzle. Et même si le hub central vaut ce qu’il vaut, c’est à dire pas grand-chose, ce n’est pas non plus l’enfer sur Terre de voguer à l’intérieur avec sa fameuse moto, juste qu’il ne faudra pas délaisser les cristaux verts sur le chemin (et penser à annoter sur la map les gros morceaux à récupérer plus tard) pour éviter de se retrouver face à un mur temporaire dans la dernière ligne droite. Le challenge n’est pas trop mal équilibré, mais devient une promenade si vous voulez commencer à taper le 100 %, d’où l’interrogation d’avoir bloqué le mode Difficile en nous obligeant à terminer au préalable le jeu une première fois. 2025 les mecs, à un moment bordel…
Compliqué donc de ressortir de l’expérience autrement qu’avec un « Tout ça pour ça ? ». Et c’est frustrant car nombreuses étaient les voies pour permettre un résultat tout autre, surtout à une époque où les MetroidVania se comptent pas dizaines ou centaines (merci les indés). Un véritable retour sur le devant de la scène aurait pu se faire par un changement drastique de la formule pour justement revenir aux premiers arguments de l’époque Nes, mais dans une proportion autre, celle d’une Samus échouée sur x planète qui doit se débrouiller SEULE, sans une seule indication ou PNJ rigolo pour lui indiquer quoi faire quand on galère. Le minimum pour offrir la sensation maximum de solitude et d’abandon. Après évidemment, une suite à la formule Prime n’était pas non plus de refus depuis tout ce temps, mais sans qu’il soit utile de nous tenir autant par la main comme si c’était notre première fois, encore plus dans des zones bien moins labyrinthiques qu’avant, et surtout avec ce foutu scanner qui aujourd’hui gave tout le monde, pourtant obligatoire pour ne pas louper le 100 % du Codex alors que la moitié des choses qui s’affichent en vert fluo ne rajoute même pas un point de données. Oui c’était sympa de retrouver Samus, mais encore une fois « Tout ça pour ça... ».
C'est le jeu qui scelle une année 2025 de lancement vraiment pas folichonne pour la Switch 2 de la part de Nintendo et ses jeux maisons...
Heureusement j'ai trouvé Bananza excellent.
Pour moi le prix, l'attente, et de nombreux choix (game desigg, level-design, ambitions, ambiance) font vraiment pitié dans ce MP4 pour une telle licence franchement.
Plus scolaire que Ratchet Rift Apart franchement, qui était déjà classique en soit si ce n'est sa technique et ses ambitions bien au dessus qu'a l'accoutumé pour la licence Ratchet.
Et au passage on en parle des Amiibo qui te permet d'ajouter de la musique dans le désert ? Pitoyable. Et évidemment certains vont dire que ce titre médiocre est incroyable.
Nintendo a enchainé les jeux mid et/ou oubliables en cette fin d'année 2025. On est très loin du lancement de la première Switch niveau décisions, tarifs et qualité. Même le gros titres Bananza est en dessous de Odyssey niveau hype, ventes et notes.
Je suis très curieux de voir si les ventes de la console, qui sont bonnes pour l'instant, vont persistés dans ce sens.
Il suffira d'un Pokémon Exclu, d'un Animal Crossing, d'un Splatoon ou d'un Mario 3D pour faire repartir la machine dans tous les cas
Et ben on va s'éclater sévèrement sur MP4....
Voilà où on en est en 2025. La true end et la cutscene du « vilain » bloqué parce qu il est impossible de re-rencontrer ces fichus ennemis.
En espérant qu’ils sortent un patch avec une arène pour pouvoir scanner ce qu’il manque.
Mais voilà, ça aurait été une excellente suite à l’époque sur GC. Là, il aurait dû bénéficier du même traitement que Zelda ou Donkey Kong.
Donc faisons le deuil des primes et refaites nous un Metroid 2D
J'attends pour me le faire, avec un peu de chance d'ici là ils auront améliorée le désert aussi :nerd'
Faudrait que ce soit carrément un autre studio qui s’en occupe.
gaeon le pire c’est de re-scanner sans cesse les mêmes portes, mécanismes et caisses parce qu’une phrase, un état ou le « contenu » a changé!!! WTF!!!! Et je l’ai fais, j’ai vraiment tout scanné ever dans chaque lieu durant tout le jeu!
Ils ont adoré le nombre abusé et useless de scans (surtout quand on voit l'histoire en carton derrière), les boss ultra classiques et le level-design fainéant.
akinen même niveau intelligence de level-design, je trouve Metroid Dread hyper fainéant et peu satisfaisant quand tu trouves des récompenses. Les meilleurs morceaux du jeux sont les moments de tension dans certaines salles et les gros Boss (pas ceux qui se répètent 5 fois)
51love ben ouai, Ratchet ça fait longtemps que niveau level-design c'est pas ouf. Mais au moins c'est compensé, dans Rift Apart par les mises en scènes de combat, la beauté des animations, du monde, des personnages... et surtout t'as quasiment aucun temps mort, sur les 10 heures en ligne droite qu'il faut pour faire Rift Apart, tu t'enmerde quasiment jamais, t'as réguliérement des nouvelles choses qui arrivent (personnages, planètes, éléments de gameplay, visuels saisissants...)
Là ou pitié le ventre mou de Metroid Prime 4 pendant 2 ou 3 heures en plus du désert frustrant là ou t'es obligé d'avoir des Amiibo pour la musique bordel.
La note de Shanks est plus que justifié franchement. Quand je vois qu'ils ont réussi à faire un zone désertique plus chiante que dans Stellar Blade... on est où là
aozora78