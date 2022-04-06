description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je vous propose une rétrospective explosive sur Piège de cristal (Die Hard), le film qui a redéfini le cinéma d’action à la fin des années 80 et propulsé Bruce Willis au rang d’icône avec son rôle culte de John McClane. Entre tournage chaotique, cascade dingue, et répliques devenues légendaires, découvrez tous les secrets de fabrication de ce classique… devenu un film de Noël culte malgré lui.