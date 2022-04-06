Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[CornPop] Piège de cristal (1988)
CornPop


Dans cette vidéo, je vous propose une rétrospective explosive sur Piège de cristal (Die Hard), le film qui a redéfini le cinéma d’action à la fin des années 80 et propulsé Bruce Willis au rang d’icône avec son rôle culte de John McClane. Entre tournage chaotique, cascade dingue, et répliques devenues légendaires, découvrez tous les secrets de fabrication de ce classique… devenu un film de Noël culte malgré lui.
https://www.youtube.com/watch?v=N2dO4Dv8uJw
    gat
    posted the 12/11/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    solarr posted the 12/11/2025 at 06:20 PM
    "Vous êtes arrivés"
    gat posted the 12/11/2025 at 06:22 PM
    L’un des meilleurs films de Noël
    marcelpatulacci posted the 12/11/2025 at 07:01 PM
    J'aime bien aussi l'adaptation Française, Dis "Hard"
    choroq posted the 12/11/2025 at 09:23 PM
    les trois premiers sont des pépites du cinéma d'action.
