AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Une thématique un peu particulière aujourd'hui en association avec la DNF qui lutte contre le tabagisme : la représentation du tabac dans les oeuvres de science-fiction !
Vous n'aurez pas manqué de constater que, même dans les univers futuristes, la tabac est encore extrêmement présent. Pour quelles raisons ? À quoi sert le fait de fumer dans le cadre de la SF ? Voyons cela ensemble !
