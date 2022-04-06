Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 11/28/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 659
visites since opening : 1022327
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Nexus VI] Le tabac dans la SF
Nexus VI


Une thématique un peu particulière aujourd'hui en association avec la DNF qui lutte contre le tabagisme : la représentation du tabac dans les oeuvres de science-fiction !
Vous n'aurez pas manqué de constater que, même dans les univers futuristes, la tabac est encore extrêmement présent. Pour quelles raisons ? À quoi sert le fait de fumer dans le cadre de la SF ? Voyons cela ensemble !
J'espère que cette vidéo vous plaira.
https://www.youtube.com/watch?v=ETWsj3q5ano&t
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/28/2025 at 09:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    micheljackson posted the 11/28/2025 at 10:07 PM
    "À quoi sert le fait de fumer" tout court déjà, ça aurait suffi.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo