description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Harry Potter 6 est l’un des chapitres les plus controversés de la saga… Voici pourquoi.
Entre romance, noirceur grandissante et révélations sur Voldemort, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé marque un tournant majeur dans la saga. Mais derrière la magie de ce 6e film, la production a connu bien des secrets : effets spéciaux complexes, décors spectaculaires, changements de ton imposés par le studio, et un tournage bien plus tendu qu’il n’y paraît...
Dans cette vidéo, je reviens sur les coulisses de Harry Potter 6 et vous dévoile les secrets de fabrication, anecdotes de tournage et choix surprenants qui ont façonné ce chapitre charnière.
Sinon j'avais lu que les tensions avait déjà commencé a partir de la fin du tournage du 4eme film, par la suite certains acteurs étaient juste presser de remplir leurs contrats et d'en finir.
Sinon pour ''Moldu'', je trouve que le ''Leviosa'' de l'héritage de Poudlard est plus choquant pour les oreilles