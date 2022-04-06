Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 11/23/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 656
visites since opening : 1015309
subscribers : 6
bloggers : 3
[CornPop] Harry Potter 6 (2009)
CornPop


Harry Potter 6 est l’un des chapitres les plus controversés de la saga… Voici pourquoi.
Entre romance, noirceur grandissante et révélations sur Voldemort, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé marque un tournant majeur dans la saga. Mais derrière la magie de ce 6e film, la production a connu bien des secrets : effets spéciaux complexes, décors spectaculaires, changements de ton imposés par le studio, et un tournage bien plus tendu qu’il n’y paraît...
Dans cette vidéo, je reviens sur les coulisses de Harry Potter 6 et vous dévoile les secrets de fabrication, anecdotes de tournage et choix surprenants qui ont façonné ce chapitre charnière.
https://www.youtube.com/watch?v=56O4ZjvsG4g
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    marcelpatulacci
    posted the 11/23/2025 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    marcelpatulacci posted the 11/23/2025 at 08:43 PM
    J'confond toujours les 2 vieux barbu de Harry Potter et Seigneur des anneaux Par contre "moldu" je m'y ferais jamais

    Sinon j'avais lu que les tensions avait déjà commencé a partir de la fin du tournage du 4eme film, par la suite certains acteurs étaient juste presser de remplir leurs contrats et d'en finir.
    liberty posted the 11/23/2025 at 10:04 PM
    marcelpatulacci Les films reste super, les acteurs ne regrettent pas le pognon et la vida loca depuis. Mais les limites du format film, des réalisateurs et des visions différentes... Font que Harry Potter en Serie sera une meilleure adaptation. Vivement la série en tout cas.
    Sinon pour ''Moldu'', je trouve que le ''Leviosa'' de l'héritage de Poudlard est plus choquant pour les oreilles
