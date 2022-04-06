description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Réalisé par Joe Dante (Gremlins), Small Soldiers a marqué toute une génération avec ses jouets qui prennent vie… et deviennent incontrôlables ! Mais derrière cette comédie d’action fun et explosive se cache une production mouvementée : effets spéciaux compliqués, ambitions contrariées par le studio, et satire adoucie. Entre blockbuster familial et film d’anticipation mordant, Small Soldiers cache bien son jeu !