description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Bienvenue à toutes et à tous ! Pour fêter ce 20ème épisode de FLOPBUSTER, je vous propose d'aborder un flop culte qui a énormément compté dans ma découverte du cinéma horrifique. Ce film, c'est L'ÉCHELLE DE JACOB réalisé par Adrian Lyne.