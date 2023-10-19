accueil
Actu anime / manga et bien plus !
Le film Les Simpson 2 est confirmé : Première affiche et date sortie
Animation Land
20 ans après , 20th Century Studios révèle une première affiche pour les Simpsons le film 2 qui sortira normalement le 23 juillet 2027.
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=1000167320.html
3
Likes
Who likes this ?
link49
,
aozora78
,
mithrandir
posted the 09/30/2025 at 03:59 PM by
yanssou
comments (
4
)
beyondgood074
posted
the 09/30/2025 at 04:04 PM
Jamais compris pourquoi il ne l'ont pas fais plus tôt, au vu du succès du premier !
En tout cas je l'avais beaucoup aimé, même sans être fan des Simpson, j'espère que ça sera aussi bien !
altendorf
posted
the 09/30/2025 at 04:16 PM
L'annonce que j'attendais tellement pas, c'est cool !
bladagun
posted
the 09/30/2025 at 04:36 PM
Les pauvres simpsons les saisons sortent toujours mais ça fait longtemps que j'en entend plus parler, j'ai regardé quelques épisodes de la dernière saison, c'est assez moyen
aozora78
posted
the 09/30/2025 at 05:19 PM
Les saisons des Simpsons, c'est devenu une forme de routine. J'espère qu'on retrouvera l'humour et l'identité des 20 premières saisons et du premier film. Avec une certaine ambition si possible, il doit être en préparation depuis un moment, ils ont le temps!
