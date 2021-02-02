La presse dénote...Presse Start
profile
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
2
Likers
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
group information
La presse des tests ou pas...
15
Likes
Likers
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 09/24/2025
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 239
visites since opening : 684696
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
all
[Multi] F.F.T : Les Chroniques d'Ivalice / Quelques tests...
Multi


Metacritic 89% -Pour l'instant-
( 37 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)
OpenCritic 88% -Pour l'instant-

JV 18/20
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles est un jeu vidéo exceptionnel mais n'est pas un jeu vidéo pour tout le monde. Il appartient à la niche du RPG Tactique au tour par tour et se veut bien plus exigeant que ne veut l'être un Fire Emblem par exemple. Reste que presque 30 ans après, il reste un incontournable pour qualité d'écriture qu'il offre d'autant qu'il jouit, enfin , d'une traduction française impeccable et d'un casting de doublage de haute qualité. En outre, les joueurs prêts à investir leur temps découvriront, morceau par morceau, un excellent système de combat qui dévoile sa richesse à chaque instant de l'aventure. Avec Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles, on a juste envie que Square Enix remette à flot cette série de jeux exceptionnels.

Millenium 80%
The Ivalice Chronicles est une belle lettre d'amour à Final Fantasy Tactics, embelli dans une version plus belle, travaillée avec une interface polie et des doublages complets qui donnent un réel nouveau souffle à cette aventure datant de presque 30 ans. Une expérience satisfaisante et exactement à laquelle on s'attendait, même si l'on espérait un peu plus vu le prix affiché du jeu.
Pour autant, tous les fans de l'original seront conquis et passeront un excellent moment dans cette aventure qui a étonnamment bien vieilli, même si le gameplay risque d'être toujours assez lent pour les joueurs les plus jeunes qui auraient souhaité découvrir le jeu dans cette nouvelle version, même si les nouvelles fonctionnalités font un travail décent pour pallier cette lenteur !

Numerama 8/10
Est-ce que Square Enix est parvenu à faire de ce Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles une réinvention de l’épisode original ? Loin de là. Ce qui ressemble davantage à une modernisation discrète, presque timorée, polit l’expérience sans jamais la remodeler. Mais c’est peut-être dans cette retenue même que réside sa force : celle de préserver, malgré les années et les nombreux compromis de l’industrie, l’authenticité d’une époque où la création naissait du cœur, avant de se plier aux logiques de rentabilité. Reste une histoire passionnante, racontée de main de maître, dans un titre certes difficile, mais terriblement marquant.

Gamekult 7/10
Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles reste, en essence, Final Fantasy Tactics. En cela, le jeu demeure par sa simple existence une des aventures les plus marquantes du medium. Il y a bien ici des ajouts substantiels dans l'interface, dans la qualité de vie, et même dans le gameplay, mais ces derniers sauraient-ils réellement justifier un achat à ce prix ? On vous laisse répondre à cette question mais sachez que, si par certains aspects, cette réédition s'avère particulièrement respectueuse du matériau d'origine, elle fait aussi preuve de manquements incompréhensibles. Où est la réorchestration de la bande-son ? Où sont les ajouts de contenu de la version War of The Lions ? Où sont les ajustements pour de meilleurs angles de caméra ? Certes, The Ivalice Chronicles est sans aucun doute la version la plus agréable à parcourir du jeu en l'an 2025, mais elle aurait aussi pu (et dû) être bien plus.


PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    pimoody, junaldinho
    posted the 09/24/2025 at 01:30 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    parrain59 posted the 09/24/2025 at 01:39 PM
    Pour ceux qui l'ont déjà fait : au niveau de la narration, est-on dans du pure JRPG ? A savoir énormément de dialogues dont la plupart sont inutiles, où ça se répète constamment, avec des clichés etc.
    Ou c'est plus travailler que ça ?
    nightguyver posted the 09/24/2025 at 01:50 PM
    baalmung posted the 09/24/2025 at 01:52 PM
    Parrain59 Tu peux oublier l'approche JRPG classique avec FFT, la narration et l'écriture est bien au dessus des standards, c'est une fresque épique medfan. Une histoire qui n'est pas du tout manichéenne, le "héro" si on peut dire sera un oublié de l'histoire de la guerre des lions, et le narrateur va faire la lumière sur ce que les livres de l'histoire d'Ivalice n'ont jamais évoqué.
    Le problème avec FFT c'est que malgré les ajouts le jeu est vieux et assez exigeant, les ajouts permettront peut être d'aller plus vite. Il faut bien compter 40/50h avant d'en voir le bout, plus si tu fais les contenus annexes.
    jenicris posted the 09/24/2025 at 01:59 PM
    Pas surpris, un grand jeu le reste a jamais.
    baalmung posted the 09/24/2025 at 02:01 PM
    J'ajouterai que ça parle bcp, c'est d'ailleurs les deux choses principales que tu vas faire dans le jeu, lire les dialogues et faire des combats, il n'y aucune activité autre que cliquer sur les points de la carte pour que tes persos ce déplace et cliquer dans les menus. C'est pas du visual novel, car il y a toujours une petite mise en scène avec le moteur du jeu pendant les dialogues donc on ne s'ennuie pas et tu peux oublier les persos clichés.
    Les musiques sont aussi incroyables, dommage de ne pas avoir les versions reorchestré mais si les sons ps1 te donne pas des boutons tu devrais alors apprécier la musique
    micheljackson posted the 09/24/2025 at 02:01 PM
    parrain59
    Je ne l'ai pas refait depuis sa version PS1, mais dans mes souvenirs c'était un univers sérieux et mature, t'auras pas les clichés habituels des jrpg avec des gamines qui "sautent partout" et qui "couinent", on est plus proches d'un FF4 que d'un FF10.

    J'ai hâte de le refaire.
    vyse posted the 09/24/2025 at 02:06 PM
    Putain mastuno reviens dans le game stp..
    parrain59 posted the 09/24/2025 at 02:12 PM
    baalmung micheljackson Merci, je le testerai du coup
    noishe posted the 09/24/2025 at 02:51 PM
    vyse C'est un délire qu'il ne soit pas plus présent Son dernier vrai jeu date...
    pimoody posted the 09/24/2025 at 03:03 PM
    Si, le jeu peut être pour tout le monde contrairement à ce que dit le test de JV, c’est pas non plus un truc obscur ou ultra difficile. Faut pas exagérer. Je l’ai finis à l’adolescence en anglais sans trop grande difficulté. Ce jeu est une pépite.
    vyse posted the 09/24/2025 at 04:12 PM
    noishe ff12 ! C'est l'omerta général sur ce qui s'est passé pendant le développement ; impossible de savoir ce qu'il a amené a être dégoûté du jeu vidéo ; on sait que le développement a rallonge a été un sujet de tension avec SE mais au point de ne plus vouloir faire de JV.. on aimerait bien qu'il s'exprime mais bon j'imagine qu'il a signé un NDA de batard...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo