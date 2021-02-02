JV 18/20

Millenium 80%

Numerama 8/10

Gamekult 7/10

Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles est un jeu vidéo exceptionnel mais n'est pas un jeu vidéo pour tout le monde. Il appartient à la niche du RPG Tactique au tour par tour et se veut bien plus exigeant que ne veut l'être un Fire Emblem par exemple. Reste que presque 30 ans après, il reste un incontournable pour qualité d'écriture qu'il offre d'autant qu'il jouit, enfin , d'une traduction française impeccable et d'un casting de doublage de haute qualité. En outre, les joueurs prêts à investir leur temps découvriront, morceau par morceau, un excellent système de combat qui dévoile sa richesse à chaque instant de l'aventure. Avec Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles, on a juste envie que Square Enix remette à flot cette série de jeux exceptionnels.The Ivalice Chronicles est une belle lettre d'amour à Final Fantasy Tactics, embelli dans une version plus belle, travaillée avec une interface polie et des doublages complets qui donnent un réel nouveau souffle à cette aventure datant de presque 30 ans. Une expérience satisfaisante et exactement à laquelle on s'attendait, même si l'on espérait un peu plus vu le prix affiché du jeu.Pour autant, tous les fans de l'original seront conquis et passeront un excellent moment dans cette aventure qui a étonnamment bien vieilli, même si le gameplay risque d'être toujours assez lent pour les joueurs les plus jeunes qui auraient souhaité découvrir le jeu dans cette nouvelle version, même si les nouvelles fonctionnalités font un travail décent pour pallier cette lenteur !Est-ce que Square Enix est parvenu à faire de ce Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles une réinvention de l’épisode original ? Loin de là. Ce qui ressemble davantage à une modernisation discrète, presque timorée, polit l’expérience sans jamais la remodeler. Mais c’est peut-être dans cette retenue même que réside sa force : celle de préserver, malgré les années et les nombreux compromis de l’industrie, l’authenticité d’une époque où la création naissait du cœur, avant de se plier aux logiques de rentabilité. Reste une histoire passionnante, racontée de main de maître, dans un titre certes difficile, mais terriblement marquant.Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles reste, en essence, Final Fantasy Tactics. En cela, le jeu demeure par sa simple existence une des aventures les plus marquantes du medium. Il y a bien ici des ajouts substantiels dans l'interface, dans la qualité de vie, et même dans le gameplay, mais ces derniers sauraient-ils réellement justifier un achat à ce prix ? On vous laisse répondre à cette question mais sachez que, si par certains aspects, cette réédition s'avère particulièrement respectueuse du matériau d'origine, elle fait aussi preuve de manquements incompréhensibles. Où est la réorchestration de la bande-son ? Où sont les ajouts de contenu de la version War of The Lions ? Où sont les ajustements pour de meilleurs angles de caméra ? Certes, The Ivalice Chronicles est sans aucun doute la version la plus agréable à parcourir du jeu en l'an 2025, mais elle aurait aussi pu (et dû) être bien plus.