Éditeur : Square-enix

Développeur : Team Asano Claytechworks

Genre : A-RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Coréen, Chinois

Par les créateurs deetAu fin fond d'un continent envahi par les hommes-bêtes se tient le dernier bastion de l'humanité, protégé par une barrière magique : le royaume d'Huther.Suite à la découverte de ruines jusqu'alors inconnues, Elliot l'aventurier et son amie Faie la fée s'aventurent au-delà du royaume. Ils se lancent alors dans un périple qui leur fera traverser non seulement le continent, mais aussi mille ans d'Histoire.