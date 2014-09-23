description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Éditeur : Square-enix
Développeur : Team Asano Claytechworks
Genre : A-RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Coréen, Chinois
Par les créateurs de Bravely default et Octopath traveler
Au fin fond d'un continent envahi par les hommes-bêtes se tient le dernier bastion de l'humanité, protégé par une barrière magique : le royaume d'Huther.
Suite à la découverte de ruines jusqu'alors inconnues, Elliot l'aventurier et son amie Faie la fée s'aventurent au-delà du royaume. Ils se lancent alors dans un périple qui leur fera traverser non seulement le continent, mais aussi mille ans d'Histoire.