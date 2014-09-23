profile
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
1
Likers
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/24/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 610
visites since opening : 2225078
subscribers : 51
bloggers : 8
[TGS] The Adventures of Elliot : T.M.T / Trailer
Action RPG





Éditeur : Square-enix
Développeur : Team Asano Claytechworks
Genre : A-RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Coréen, Chinois

Par les créateurs de Bravely default et Octopath traveler
Au fin fond d'un continent envahi par les hommes-bêtes se tient le dernier bastion de l'humanité, protégé par une barrière magique : le royaume d'Huther.
Suite à la découverte de ruines jusqu'alors inconnues, Elliot l'aventurier et son amie Faie la fée s'aventurent au-delà du royaume. Ils se lancent alors dans un périple qui leur fera traverser non seulement le continent, mais aussi mille ans d'Histoire.


Site Officiel -Une démo est disponible sur NS2-
https://www.youtube.com/watch?v=nYExc_JNAqk
    2
    Likes
    Who likes this ?
    megadeth, kisukesan
    posted the 09/24/2025 at 07:20 AM by nicolasgourry
    comments (0)
