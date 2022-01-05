Collection
Voici 2 nouvelles figurines NieR: Automata non-officielles. La première c'est A2 réalisée par RO Studio.
Dimensions: 52cm sur 40cm sur 23cm (échelle 1/4). Disponible courant 2026.
La seconde c'est 2B réalisée par Cast Design Studio avec la collaboration de l'artiste Dishwasher1910 (figurine basée basé sur un de ses travaux).
Echelle 1/4 et disponible elle aussi en 2026.
posted the 09/17/2025 at 01:40 PM by masharu
horrible même en comparaison du design de base
Elle a des cuisses et des boobs tellement énormes avec sa taille de guêpe ultra fine
Lolo Ferari doit se retourner dans sa tombe
51love ben justement ça fait plus de viande!
Ya rien qui va avec cette 2B
La deuxième, pas besoin d'excuse, se rincer l’œil sur de la résine, pathétique, ou est le charme là dedans.