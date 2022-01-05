profile
NieR Automata
108
Likers
name : NieR Automata
platform : PlayStation 4
editor : Square Enix
developer : PlatinumGames
genre : beat'em all
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/19/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 174
visites since opening : 436989
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
[Figurine] A2 ou 2B ?
Collection
Voici 2 nouvelles figurines NieR: Automata non-officielles. La première c'est A2 réalisée par RO Studio.





Dimensions: 52cm sur 40cm sur 23cm (échelle 1/4). Disponible courant 2026.

La seconde c'est 2B réalisée par Cast Design Studio avec la collaboration de l'artiste Dishwasher1910 (figurine basée basé sur un de ses travaux).





Echelle 1/4 et disponible elle aussi en 2026.
orzGK - https://www.orzgk.com/product/ro-studio-nier-automata-a002
    tags : square-enix nier platinumgames automata
    1
    Like
    Who likes this ?
    spontexes
    posted the 09/17/2025 at 01:40 PM by masharu
    comments (16)
    shirou posted the 09/17/2025 at 01:49 PM
    C'est quoi ces jambons pour 2B.... 100% A2 pour le coup
    sonilka posted the 09/17/2025 at 01:55 PM
    De manière générale, j'ai toujours préféré le design de A2.
    sardinecannibale posted the 09/17/2025 at 01:57 PM
    2B. Pas de discussion
    suzukube posted the 09/17/2025 at 02:10 PM
    J'dis toujours 2B mais exceptionnellement A2.
    51love posted the 09/17/2025 at 02:18 PM
    A2 c'est déjà limite mais ca passe encore mais les proportions de 2B c'est grotesque et vraiment pas classe

    horrible même en comparaison du design de base

    Elle a des cuisses et des boobs tellement énormes avec sa taille de guêpe ultra fine

    Lolo Ferari doit se retourner dans sa tombe
    marcelpatulacci posted the 09/17/2025 at 02:34 PM
    LA c'est 2B clairement

    51love ben justement ça fait plus de viande!
    51love posted the 09/17/2025 at 02:38 PM
    marcelpatulacci nan c'est dégueulasse pour moi je suis plus Monica Bellucci que Lolo Ferrari

    Ya rien qui va avec cette 2B
    rendan posted the 09/17/2025 at 02:38 PM
    Personnellement je prends les deux
    choroq posted the 09/17/2025 at 02:45 PM
    La première a un charme réussie.
    La deuxième, pas besoin d'excuse, se rincer l’œil sur de la résine, pathétique, ou est le charme là dedans.
    opthomas posted the 09/17/2025 at 03:22 PM
    masharu Opportunité manqué de nommé ton poste 2B or not 2B.
    masharu posted the 09/17/2025 at 03:28 PM
    opthomas En vrai j'ai hésité mais au final j'ai préféré jouer le duel . J'ai failli aussi inclure une autre figurine non-officielle mais d'une autre IP, l'article ça sera pour demain.
    volran posted the 09/17/2025 at 03:41 PM
    les deux sans aucun doute
    opthomas posted the 09/17/2025 at 06:25 PM
    masharu Ppff pathétique.
    burningcrimson posted the 09/17/2025 at 08:35 PM
    A2 est plus classe
    bladagun posted the 09/18/2025 at 05:36 AM
    A2 l'autre c'est too much
    sdkios posted the 09/18/2025 at 07:07 AM
    Degueulasse la 2B la A2 tres stylée par contre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo